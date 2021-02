Según Paula Echevarría así es como llevarás la sudadera a partir de ahora incluso con leggings

¿Confirmamos ya el regreso del estilo preppy?

Woman.es

Hay que ver lo tentadores que son los leggings siempre pero, más aún en la recta final de embarazo -quien haya sido madre sabe muy bien de lo que hablamos-. Por eso no nos extraña en absoluto que Paula Echevarría aproveche a lucir los suyos de la línea maternity de Calzedonia siempre que puede. Sobre todo ahora que las tendencias nos han puesto muy fácil el poder llevarlos con los calcetines por fuera del pantalón para darle un toque diferente.

La actriz ha convertido este combo en uno de sus favoritos y así nos lo ha hecho saber en múltiples ocasiones. De hecho, en las últimas horas ha vuelto a apostar por él de la manera más sobria, con el blanco y el negro como binomio protagonista.

Esta vez ha sido con los mencionados leggings y una camiseta blanca básica de la firma premamá Mamalicious, a lo que le ha añadido un bolso acolchado de Chanel y una blazer de Uterqüe para restarle deportividad al conjunto que, a su vez, iba acompañado de unas zapatillas New Balance y una gorra de la misma marca que la de los calcetines, la suya propia, Space Flamingo.

Pero lo más curioso de este outfit que combina tintes sport con otros más sofisticados con el confort como máxima es el detalle final que la intérprete le ha aportado al conjunto con la manera que ha escogido para llevar la sudadera.

Paula ha optado por una sudadera gris de Primark pero, en lugar de ponérsela como una capa más con la que protegerse del frío, ha decidido colocarla estratégicamente sobre los hombros, al más puro estilo preppy. Un gesto de lo más característico que hace tiempo que las insiders nos están recordando que debemos recuperar para así quitase el estigma "pijo" que muchos le han colocado.

El truco está en hacer como ella y no optar por un nudo perfectamente realizado sino por uno desenfadado, casi deshecho que no tiene ni por qué aparecer en el centro del look ya que también funciona si lo colocas en un lateral.

A nosotras desde luego nos ha convencido, ¿y a ti?