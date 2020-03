Si Olivia Palermo dice que los pantalones vaqueros se llevan con sandalias de tacón joya, camiseta de encaje y chaqueta larga con flores, debemos hacerle caso porque su look es flipante

Durante la Semana de la Moda de París de camino a la presentación de la nueva colección de Giambattista Valli.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

En todo lo que llevamos de looks que por las semanas de la moda se están dejando ver como la más clara inspiración para nuestros días y ocasiones más especiales, puede que el último que ha lucido Olivia Palermo sea el más increíble hasta el momento. Y es que lo tiene absolutamente todo, apto para las más clásicas y también para las más arriesgadas, cargado de detalles a modo de flores bordadas y joyas incorporadas en el calzado hasta esos pantalones vaqueros que suman dos tonos tejanos para permitir el juego de colores en un estilismo en el que incluso ha habido cierto protagonismo para el encaje.

Y no, no es demasiado. Es la suma perfecta de todo aquello que nos gusta en la justa medida, sin excesos pero sí cierta extravagancia fiel al estilo tan pulido que a la 'it girl' tanto le caracteriza y con el continuamente soñamos tratando de trasladar a nuestro armario con prendas especiales que corroboran que, puestas a elegir, siempre el 'más es más' por bandera.

Pero más allá de considerar su look como el más especial y original de la última temporada de fashion weeks que ya está llegando a su fin, deberíamos considerarlo como el más acertado si de ir a descubrir la nueva colección de Giambattista Valli se trata, apostando para ello por una chaqueta firmada por la casa italiana y que es una auténtica joya de la que querremos una versión.

Giambattista Valli - París - Mujer - Otoño-Invierno 2020-2021 Ver 62 fotos

Una pieza cuyo patrón es el del abrigo perfecto de entretiempo, con solapas, frunces en la cintura y bordados florales encargados de aportar luz a un patrón que rebosa elegancia y que encuentra en unos simples vaqueros la fórmula del éxito.

Aunque estos no son los únicos los que atraen miradas y llaman tanto nuestra atención. Especial mención merecen sus zapatos de tacón verdes metalizados en los que las flores vuelven a ocupar espacios esta vez a través de joyas que cuentan con una nueva ubicación y, por supuesto, la blusa blanca con transparencias incluidas de su propia marca.

Una nueva versión de la clásica camisa que cuenta con bordados estratégicos en cuello y puños para que estos sobresalgan sobre una prenda exterior coronando un look de inspiración barroca adaptada a las exigencias millennials. Una nueva forma de corroborar que si Olivia Palermo pisa el asfalto, una nueva lección de estilo nos dejará. Dicho y hecho.