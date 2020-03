La modelo y empresaria ha encontrado la combinación de prendas perfecta, de la que no te querrás separar en toda la primavera. ¡Créenos será tu nueva inspiración!

Olivia Palermo saltó a la fama como la 'It girl' neoyorquina que conquistó la primera fila de los eventos más importantes del calendario de la moda y no fue casualidad. Nadie puede negar que su gusto por la moda es siempre acertado. Capaz de adelantarse a las tendencias y arriesgarse con estilismos que podrían parecer demasiado atrevidos, Palermo nos ha enseñado que cuando se trata de tener estilo ella es la reina.

Así lo ha vuelto a demostrar en el 'front row' del desfile de Valentino en la Semana de la Moda de París, donde la diseñadora de 33 años nos ha dejado completamente enamoradas con su look. Entre sofisticado y desenfadado, Palermo lució un vestido rojo con estampado de gasa y una parka militar que nos demuestra que esta fórmula es perfecta para la primavera.

Dejando atrás el blanco y negro, ese dúo tan infalible y presente en las prendas de su firma Olivia Palermo Collection, la modelo ha dado con esta combinación tan favorecedora para el entretiempo que la queremos copiar ya. Y como este estilismo es digno de análisis vamos por pasos.

Primero, Palermo mezcla dos piezas que parecen destinadas a no encontrarse. Mientras el vestido largo, de gasa y con estampado nos recuerda más a un look femenino y delicado, la parka la ubicamos más entre las prendas que llevamos con vaqueros y, sin embargo, juntas nos dan como resultado un look urbano y moderno.

Por otro lado, se trata de un estilismo atemporal que se puede llevar igual de bien por la mañana que por la tarde. Y por último, pero no menos importante, la empresaria escogió unas botas negras altas para terminar de coronar su atuendo.

Como ya hemos dicho, la 'influencer' se adelanta a las tendencias así que podemos deducir que las chaquetas de estilo militar están de vuelta y no nos queda ninguna duda de que esta pieza de entretiempo se convertirá en el 'must' de la primavera.

Si echamos la vista atrás veremos que Olivia Palermo ya nos había anticipado que las prendas de inspiración militar volverían a conquistarnos. Basta con recordar el maravilloso abrigo con el que asistió al desfile de Alta Costura primavera-verano 2019 de Christian Dior. En esa ocasión Palermo se decantó por un sobretodo en azul marino con detalles brocados en gris perla que combinó con unos pantalones de tipo 'palazzo' confeccionados en cuero negro.

Si es que cuando se trata de arriesgar, Olivia Palermo siempre acierta.