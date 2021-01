El look más luminoso para superar el Blue Monday es este de María Fernández Rubíes con leggings naranjas para tirarse a la nieve

¡A tope de color!

Woman.es

Si estás pensando en comprarte un plumífero este invierno y no sabes por cual decantarte, tienes que pasarte por el perfil de Instagram de María Fernández Rubíes porque va a serte muy útil a la hora de decidirte. Aunque, pensándolo bien, quizá no va a ayudarte demasiado si tenemos en cuenta que hay tantas opciones -y tan bonitas todas ellas- que elegir solo uno se convierte en tarea complicada.

En las últimas publicaciones que la influencer ha compartido en las redes sociales con sus seguidores hemos visto hasta cinco abrigos acolchados de estilos completamente distintos. Desde el todoterreno modelo de Pull&Bear que se convirtió en el más buscado de las rebajas hasta el de color malva de Zara que se agotó enseguida, pasando por otros diseños específicos para la nieve en negro, rojo o de efecto arcoíris, todos ellos garantía de éxito cuando bajan las temperaturas.

De hecho, no es lo único que hemos fichado de Fernández-Rubíes para estos días en los que el frío no da tregua. En las últimas horas hemos descubierto que la joven ha dado también con unos leggings que gracias a su tecnología aislante, retienen el calor corporal para resguardarte de la intemperie, pero no por ello dejan de ser alegres para animar cualquier look invernal.

Para aprovechar al máximo la nieve que aún perdura en Madrid, la instagramer ha sacado sus prendas técnicas más confortables para este clima que son una increíble chaqueta calefactable negra -la suya es de Beston y permite hasta cargar el móvil mientras la llevas puesta-, un cortavientos color frambuesa, unos calcetines altos -por supuesto, llevados por fuera como marca la tendencia- y estas mallas ajustadas en un llamativo tono entre dorado y anaranjado con los que es imposible pasar desapercibida.

Los leggings, que están disponibles también en negro y granate, son de Adidas, han sido bautizados como Alphaskin y tienen un precio de 79,95 euros.

Perfectos para superar el Blue Monday con un estilismo a todo color, te resultarán tan confortables que querrás llevarlos tanto para practicar deporte a la intemperie como para ir cómoda y calentita en cualquier ocasión.