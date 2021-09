Según Ester Expósito la mejor manera de llevar bermudas vaqueras en entretiempo es con botas altas y camisa anudada

La actriz se ha pasado por uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Madrid con uno de esos looks que queremos imitar al instante.

Julia García

Una nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid está llegando a su fin. En el último día de desfiles -el último día está reservado para los diseñadores emergentes-, hasta tres de las actrices más importantes de nuestro país, Anna Castillo, María León y Ester Expósito, se han dejado ver por el desfile de Abra en la capital.

Las dos últimas, León y Expósito, curiosamente han sido protagonistas recientemente de la actualidad junto al mismo nombre, el de C Tangana, ya que Ester participó en la foto viral del yate en Ibiza y María es la protagonista del videoclip de la canción 'Ya no vales' que el artista madrileño canta junto a su productor y también cantante, Alizzz. No sabíamos que ambas artistas eran buenas amigas, tal y como han demostrado posando juntas en el citado desfile donde han coincidido. María León ha aprovechado la ocasión para regalarle un "Te amo amiga" a Ester Expósito en Instagram incluso.

La madrileña, que ha "regrameado" el piropo de su amiga y compañera de profesión, nos ha sorprendido con un look en el que combina detalles propios del otoño como es el caso de la camisa de manga larga y las botas altas setenteras, de punta cuadrada y tacón grueso, con toques veraniegos como los shorts vaqueros y el nudo a la altura del pecho con el que le da otro aire a la mencionada camisa aprovechando que todavía hace buen tiempo durante el día en la capital.

Las bermudas, de tiro alto, recto y deshilachadas, quedan muy originales junto a un calzado poco habitual para ellas como son las botas altas de piel que ha escogido Ester Expósito para la ocasión. Una idea muy interesante de cara a las semanas de entretiempo que seguramente merezca la pena explorar.

También lo es la manera en la que la joven ha rematado el outfit en cuestión, un nudo que no es el de toda la vida con el que convertimos en crop top camisas y camisetas. En este caso, Expósito le ha dado la vuelta a la camisa y después es cuando la ha anudado justo a la altura del pecho, en el escote, más arriba del punto en el que solemos ver este recurso, generalmente a la altura del ombligo.

De esta forma, dejando además por dentro del short denim el resto de la camisa, genera una especie de escote en el vientre en forma de triángulo que consigue darle un aire completamente rompedor a una camisa de manga larga clásica.