Estas botas de Uterqüe harán que te olvides al instante de las cowboy, palabra de Paula Echevarría

Tu nuevo calzado favorito para el otoño.

Woman.es

Mira que nos han llamado la atención los zapatos de Patricia Kell con estampado animal y lazada al tobillo como la de las alpargatas clásicas que eva González ha llevado en su última aparición en 'Pasapalabra', pero todavía nos han gustado más las botas que apenas unas horas antes nos había enseñado a través de Instagram Paula Echevarría.

Son de Uterqüe, y no solo te van a hacer olvidar los diseños cowboy en el fondo del zapatero este otoño invierno, es que no vas a tener ojos para otras botas que no sean estas de lo bonitas que son.

Es verdad que las botas brillan de forma sobresaliente junto al minivestido de punto en jacquard -también de la firma de Inditex- con el que la asturiana las ha combinado en uno de sus primeros looks tras anunciar su sorprendente embarazo, una de las noticias del año en clave social, pero se nos ocurren mil y una formas de sacarles partido en los próximos meses sin que pierdan una sola gota de la lucidez que emiten en el look de la actriz.

Las botas, que tienen un precio de 159 euros, están fabricadas en piel, y son un híbrido perfecto entre distintos estilos de este tipo de calzado. Por un lado, tienen recuerdos a las mencionadas cowboys, como por ejemplo las costuras a la vista y la punta triangular con suela gruesa, pero también tienen detalles de las botas setenteras, como su caña alta y el tacón grueso y cuadrado. Este es, además, bastante alto, por lo que unido a que se prolongan hasta casi las rodillas, ayudan a estilizar muchísimo la figura.

Las puedes combinar con vestidos, cortos como Paula o midi, pero también puedes sacarle partido a diario con unos vaqueros, sin ir más lejos. Por supuesto, puedes llevarlas por dentro, pero son uno de esos diseños cuyo atractivo invita a llevarlas siempre por a la vista, incluso con pantalones, para presumir de ellas como se merecen.