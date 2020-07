La modelo ha llevado un look super vintange que nos ha recordado cómo molaban los noventa.

Para Bella Hadid todo lo viejo es nuevo. La modelo de 23 años fue vista el pasado miércoles por Brooklyn con un look retro y bastante vintage que nos encanta. Su estilismo, compuesto por un top amarillo con una franja rosada, y pantalones acampados nos trasladó directo a los años 90.

Su look se suma al que hace un día llevaba su amiga y también modelo Kaia Gerber. Ambos looks de las estrellas del Instagram enfatizan en que la dorada época de los noventa está más de moda que nunca. En este caso Bella ha escogido un look en tonos amarillo pastel. Se trata de una camiseta de botones con estampado cuadriculado, abajo un top amarillo y rosado con tirantes espagueti. Los pantalones vaqueros y super acampanados con estampado paisley de la firma Etro (340 euros), nos recuerdan a los que usábamos cuando en la radio sonaban las Spice Girls y Britney Spears. Además, apostó por unas Vans negras que además de cómodas nunca han pasan de moda.

Como accesorios, la modelo escogió varios collares choker y unos pendientes dorados. También llevó una mascarilla negra y un bolso que también estuvo muy de moda a finales de los noventa y principio de los 2000, estamos hablando del Pochette de Louis Vuitton, confeccionado en lona Monogram.

Una vez más nos deja claro que Bella Hadid es la reina de los pantalones de tiro bajo, y además la embajadora de esta tendencia que parece que pronto va a volver a las calles, y aunque seguramente te hayas jurado que nunca más volverías a llevar esos pantalones, parece que tendrás que retirar tus palabras, porque si la modelo no se los quita por algo será.