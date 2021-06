La influencer sabe que son una pieza esencial para cualquier ocasión

Apenas han pasado unos minutos desde que Laura Escanes ha subido su último post y no son pocos los que preguntan dónde se ha comprado la ropa que lleva en la imagen. Eso solo puede darnos una idea y es que todo lo que se ponga la influencer se convierte en una prenda obligatoria para afrontar la época que sea con buena cara.

Ya sea un vestido o el bikini que no puede faltar en tu armario para este verano, Laura consigue convencernos de todo lo que se pone, porque sabe escoger con muy buen criterio lo que quiere lucir en cada una de sus apariciones públicas. La última prenda de la que nos hemos quedado con la referencia ha sido un top azul de cuadro vichy azul.

De manga abullonada y fruncido tanto en la parte del cuello como debajo del pecho, es el complemento ideal para cualquier look de verano. Aunque Laura ha optado por combinarlo con un short blanco de tiro alto, por encima del obligo, este tipo de tops pueden quedar también muy bien con faldas, pantalones largos o vaqueros. Eso sí, lo ideal es que optes por un tipo de prenda que marque tus caderas.

Porque si podemos decir algo de este tipo de tops es que se han convertido en un must con el que podemos resaltar algunas de nuestras cualidades femeninas. ¿Quieres lucir un buen escote? Estás tardando en hacerte con uno de estos. ¿Qué tu fuerte es el abdomen? Entonces, lo tienes muy fácil, porque estilizan tu figura al máximo y ofrecen la mejor versión de lo que consideres tu punto fuerte.

Por un lado, eso es el punto fuerte de esta prenda. Pero ¿cuál es su lado malo? Puede decirse que ninguno, a menos que optes por ponértelo un día no haga un sol radiante, aunque también es cierto que te puedes encontrar ante el reto de escoger uno solo. Por si acaso, queremos darte algunas ideas para que puedas aprovechar esta temporada de rebajas y no te quedes sin este comodín.

A pesar de que estamos en pleno verano, no podemos negar que el top ha llegado para quedarse y, por eso, queremos ofrecerte algunas ideas más “abrigadas”. Y es que hay un sinfín de ellos, con diferentes formas, tejidos, estampados o tipos de mangas. Los más habituales son los de manga fruncida y tirantes, pero también los puedes conseguir de mangas abullonadas, escote recto, en V, con volantes, con hombreras…

Si aún no lo tienes muy claro, te proponemos 10 que aún puedes encontrar en las tiendas. Algunos de ellos, con el descuento de rebajas ya aplicado. Si aún no lo has decidido, ¡es tu momento!