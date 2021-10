Sudaderas con estilo para convertir un look cómodo en 'lookazo'

Temporada tras temporada, las sudaderas siguen siendo un 'must' en los armarios de las que más saben de moda y ahora tú podrás recrear su estilo con todas estas propuestas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Otoño tras otoño, existen ciertos básicos que no pueden faltar en ningún armario. En este sentido, las sudaderas vuelven, un año más, a hacerse hueco entre nuestros estilismos.

Aunque, por lo general, pensamos que estas prendas solo son válidas para looks 'sporty', tenemos que decirte que existen muchas otras maneras de llevarlas con 'glamour'.

- Di sí a la sudadera más allá del gimnasio y será tu mejor aliada este invierno

- Dice Katie Holmes que tu sudadera favorita ahora se lleva con pantalones vaqueros y botines

Combinar esta prenda, más allá de con vaqueros y zapatillas (que también nos encanta), es mucho más fácil de lo que nos pensamos, pues son prendas versátiles y, afortunadamente, las encontramos de distintos diseños, colores y estampados en los escaparates de todas las tiendas.

La fórmula de sudadera, jeans y zapatillas es la propuesta "de toda la vida", pero a nosotras nos encanta la alternativa más actual de llevar una 'cropped' con unos vaqueros de tiro alto de corte recto, muy al estilo noventero. Y es que, las sudaderas cortas son ideales para llevar, especialmente, con pantalones de talle alto pero si buscas una opción distinta sin prescindir del versátil tejido 'denim', otra buena opción es llevarla por debajo de un peto vaquero, por ejemplo.

Sudaderas cómodas y muy chic para este otoño Ver 15 fotos

Una de las propuestas de entretiempo que más nos ha sorprendido es la de combinar la sudadera con vestido. Sí, sí, como lo estás leyendo... Probablemente seas de las que jamás te habrías imaginado conjuntando ambas prendas, ¿verdad? Tranquila, creemos que nosotras tampoco habríamos sido capaces, te aseguramos que si eliges la sudadera adecuada, es una combinación que funciona.

Si no quieres arriesgar demasiado con nuevas combinaciones, la mejor opción para ti es el estilo 'sporty chic'. Todas sabemos que las sudaderas tienen una gran presencia en el mundo deportivo y, por ello, siempre es un acierto llevarlas con prendas 'sporty' como unas mallas de ciclista o un pantalón tipo 'jogger'. Pero eso no significa que tengas que renunciar al estilo, y si no fíjate en esta propuesta de la 'influencer' Alexandra Pereira.

Por último, la alternativa ideal para un look 'working girl' es llevarla debajo de una prenda tan sofisticada y versátil como puede ser una blazer. Nuestra recomendación es que saques la capucha (si la tiene) por fuera y ¡voilà!