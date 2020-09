Dice Katie Holmes que tu sudadera favorita ahora se lleva con pantalones vaqueros y botines

La mejor opción para darle un respiro a tus zapatillas.

Woman.es

Los detalles cuentan mucho en esto de la moda, y la imaginación y la creatividad son lo más importante. Mucho más que las prendas de las que se dispongan. Hay armarios llenos de ropa y complementos a las que sus dueñas no sacan partido. No hace falta tener el vestuario de una famosa para poder ser original a la hora de vestir ni tener una agenda llena de eventos importantes que inviten a ello. Basta con abrir la mente cuando te pongas cada mañana delante de tu propio armario y, si te faltan ideas, prestar atención a los referentes que más y mejor juegan con prendas y complementos "terrenales".

Uno de esos referentes es Katie Holmes, a la que podrías copiar prácticamente todos sus looks, que siempre tienen al menos un detalle original sin apenas complicarse la vida.

En el último, sin ir más lejos, ha apostado por llevar la sudadera con capucha que todas tenemos en casa porque es nuestra favorita -la suya es de GAP, como la que llevabas cuando eras adolescente- con unos sencillos jeans y, ¡sorpresa!, nada de zapatillas como hubiéramos esperado, sino que ha optado por unos botines negros.

Un detalle que puede parecer nimio porque no deja de ser el calzado puede cambiar completamente un look, convirtiendo en original hasta la más clásica y repetitiva de las combinaciones. Dale un respiro a tus deportivas favoritas de la temporada y podrás mantener el confort que te garantiza una elección como esta de la actriz norteamericana y al mismo tiempo no parecer que vas vestida igual que otras miles de personas a tu alrededor.

El hecho de que sea con capucha es otro de esos factores importantes, ya que acentúa el contraste entre los botines y el aire deportivo de la sudadera, que es de la que te pide a voces unas sneakers. Pero romper con estos límites de estilo que tenemos tan arraigados suele conllevar grandes resultados, nuevos caminos por explorar como este que ha tomado Katie Holmes y que nosotras estamos dispuestas a recorrer con ella este otoño. ¿Te apuntas?