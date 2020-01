Osiris Martínez | Woman.es

Ya se acabaron. La temporada de fiestas navideñas ha llegado a su fin. Ya podemos guardar los vestidos de lentejuelas, los zapatos de tacón, las joyas y otras piezas dedicadas a las celebraciones. Ya no priorizaremos estilismos ceñidos, maquillajes cuidados y outfits que, todo hay que decirlo, no siempre son fáciles de llevar. La comodidad no es prioridad en estas fechas tan señaladas y más de una nos alegraremos de poder volver a vestir ropa más casual… ¡y cómoda! Para celebrar ese pequeño detalle, dedicaremos la galería de hoy a una prenda estrella de la tendencia athleisure: la sudadera.

Deportiva, súper combinable, agradable y abierta a mil interpretaciones, nuestra pieza protagonista también triunfa en las pasarelas de las colecciones de otoño-invierno 2019, de la mano de firmas como Balmain, Balenciaga, Alexander Wang, Chanel, Christopher Kane, Iceberg, Lacoste, Max Mara, Michael Kors, Prada… Si aún no has actualizado tu colección, es hora de hacerlo. ¡Inspírate en nuestra selección!

La tie-dye

Sudadera tie dye, de Green Coast, 19,99 €.

La eco-friendly

Sudadera Save the Earth, de Stradivarius, 19,99 €.

La Villana

Sudadera Úrsula, de Bershka, 22,99 €.

La Hit

Sudadera de algodón Billie Eilish, de H&M, 24,99 €.

La brillante

Sudadera con aplicaciones, de Zara, 25,95 €.

La fantasiosa

Sudadera con arcoiris, de Monki 25 €.

La pastel

Sudadera de algodón, de Cos, 49 €.

La dominguera

Sudadera de algodón, de & Other Stories, 59 €.

La chic

Sudadera con detalle metalizado, de Uterqüe, 79 €.

La cósmica

Sudadera de algodón, de Bimba y Lola, 115 €.