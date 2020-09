Sara Carbonero sabe muy bien cuáles son los vestidos que mejor le sientan y ha encontrado uno de flores precioso

La periodista es toda una experta en esta prenda.

Juega con mucha ventaja Iker Casillas con la modelo fotográfica que se ha buscado para practicar sus dotes con la cámara, pero hay que reconocer que le han salido de notable alto los últimos retratos que ha tomado de Sara Carbonero, que luce guapísima con un bonito vestido de estampado floral y un peinado que recuerda, por aquello del efecto wet, al que había escogido unas horas antes para asistir al estreno de la película 'Amants' en la Mostra de Venecia la modelo Taylor Hill.

A diferencia de esta, que lo llevo en un contexto de gala junto con maquillaje ahumado en color negro en sus ojos, la periodista ha peinado su pelo, cada día más cerca de la media melena, con raya al lado, y le queda tan bien como el corto. En realidad, ¿qué le queda mal a ella?

De hecho, el vestido que luce no es tan distinto de otros que hemos visto últimamente; incluso es posible que tú misma tengas alguno similar en tu armario: largo, cruzado, de manga corta, oscuro y con print vegetal, que en el caso del que lleva Sara son margaritas. Tan bonito como clásico, pero en ella siempre se impone lo primero, sin que lo segundo sea para nada un problema.

Desgraciadamente, no sabemos de dónde es la pieza que lleva en las fotos que ha compartido en su perfil de Instagram, que por cierto parecen tomadas en Madrid según ha etiquetado la propia presentadora. Esto confirmaría de paso que ya han puesto punto y final a las vacaciones rurales que llevaban semanas disfrutando en familia -coincide con el inicio inminente del curso escolar en Madrid-, y por otro lado que se van a instalar en la capital como ya se rumoreaba tras la despedida de Iker del Oporto y del fútbol profesional.

Del vestido, por rematar, sabemos que no es de Slow Love, la firma que fundó y dirige junto a su buena amiga Isabel Jiménez, o al menos no está actualmente a la venta en su tienda online, y tampoco lo hemos encontrado hasta el momento en los catálogos de otras firmas. Si conseguimos dar con él, no dudes que actualizaremos estas líneas para compartirlo contigo.