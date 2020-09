Taylor Hill o cómo seguir amando el maquillaje de ojos en negro

La modelo ha triunfado en Venecia con un look beauty digno de ser amado.

María Aguirre | Woman.es

Venecia es belleza, en su concepto más evocador. Lo es la ciudad en cada uno de sus rincones, y durante su prestigioso festival de cine, todavía lo es más gracias a como sus invitados se ponen a la altura de la ciudad. El resultado de la mezcla ya lo estamos viendo estos días con las imágenes de algunas de las celebrities más elegantes del planeta, que todavía lo parecen más en ese contexto.

La última en dejarnos boquiabiertas ha sido la modelo Taylor Hill, que ha apostado por un look de femme fatale con peinado efecto mojado y make up beauty negro que dan ganas de copiar tal cual en el próximo evento importante que tengamos, aunque desgraciadamente no sea la Mostra.

Y es que si vas a La Biennale, es el día de esa año en tu agenda. No hay otro evento en el que tengas que poner toda la carne en el asador y cuidar hasta el último detalle de tu imagen. La ocasión lo merece. Puedes apostar por fundirte con la elegancia y el romanticismo de la ciudad, pero también puedes dar un puñetazo en la mesa y marcarte un oufit de “aquí estoy yo”.

Esto último es lo que ha hecho la joven top norteamericana para la alfombra roja de la película ‘Amants’, uno de los estrenos en esta 77ª edición del festival de cine.

La modelo ha optado por un minivestido cruzado de Etro que ha combinado con unos zapatos de tacón estampados de la colección Gianvito Rossi x Etro, además de por joyas de Chopard. Sin embargo, y dejando claro aunque sea obvio como puedes comprobar en las fotos que el look es espectacular, lo que más nos ha gustado de su estilismo es la parte de belleza.

Por un lado, el peinado, con esa media melena rizada que la top “ha domado” peinándola hacia atrás con un impecable y llamativo efecto mojado, un detalle que ya hemos visto en otras celebrities y siempre con el mismo resultado: un plus de sensualidad innegable. Pero a diferencia de la mayoría de mujeres que prefieren potenciar todavía más dicho efecto con el maquillaje -suelen escoger el rojo para los labios, por ejemplo-, Hill ha sorprendido con unos ojos ahumados en color negro que profundizan sus facciones y su mirada hasta el punto de que no puedes escaparte de ella. Te atrapa.

El make up beauty, obra de Luca Cianciolo, también da protagonismo al azul, otro tono que aporta misterio y sombra al rostro, a priori una contradicción con lo que pide un peinado que deja toda la cara a la vista. Sin embargo, el contraste es sobresaliente, ayudado también por los labios naturales, dejando el protagonismo a los ojos.

Nos ha gustado tanto que estamos deseosas de experimentar con este estilo de maquillaje que ya hemos visto lucir recientemente a otras famosas, pero al que todavía no había recurrido nadie como lo ha hecho Taylor Hill en manos del maquillador italiano, ni por el peinado con el que lo ha acompañado ni por el contexto, ya que no deja de ser una apuesta arriesgada para la alfombra roja de La Biennale.

Si esto fuera un concurso de estilo y pudiéramos votar, nuestra calificación tendría dos dígitos, un 10.