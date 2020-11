Si buscas un vestido de lentejuelas negro que te sirva esta Navidad y las siguientes, Paula Echevarría tiene la solución

La actriz ha dado con uno en H&M que podrá pasar a formar parte de tu exclusivo fondo de armario.

Definitivamente, no es nuestra cabeza la que empieza a ver lentejuelas 'everywhere' por ser Navidad y estar la Nochevieja a la vuelta de esquina. Las celebrities (y sus estilistas) lo tienen en mente y poco a poco no dejan de aparecer en los looks de las famosas más elegantes. Eva González, Nuria Roca, Dua Lipa... y ahora también Paula Echevarría.

La asturiana ha celebrado una cena en casa de gala como a muchas personas nos va a tocar hacer en estas fiestas, y nos ha dado una razón de peso para que las circunstancias especiales no hagan que el vestuario habitual de estas fechas tan señaladas varíe.

Ella misma lo explica en la foto que ha compartido en Instagram con un minivestido negro de lentejuelas y unas sandalias de tacón: "Una cosa que he aprendido durante el confinamiento es a vestirme para mí y mi compañía así que... ¿lentejuelas un lunes en casa para cenar con mi chico?... Sí!!!", ha escrito en la leyenda de la publicación.

Más allá del contexto, que importa (y mucho) porque nos vemos totalmente identificadas en él, lo hace también el outfit en sí mismo porque es un lookazo el que lleva Paula, ni más ni menos. Y encima es accesible para todos los bolsillos, así que lo mismo a más de una lectora no solo le anima a ponerse de gala para celebrar la Navidad en casa, sino que directamente le pone en bandeja el vestido de fiesta para estas Navidades.

De mangas largas ligeramente abullonadas y cuello cerrado, la pieza es un diseño de corte natural de H&M, que vende el vestido en su tienda online por un precio de 34,99 euros.

Es difícil negarse a sus encantos por un precio así, y este año en el que a estas alturas hay tanta incertidumbre sobre cómo van a ser las fiestas y qué animo vamos a tener cuando lleguen, una inversión con esta relación calidad precio posibilidades es seguramente la más acertada.

Además, al ser corto y de silueta recta pero fluida pasa a ser una opción de lo más cómoda a la que recurrir cuando las circunstancias así lo requieran por lo que es una perfecta pieza de fondo de armario que nunca pasará de moda.