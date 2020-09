Este pantalón de Zara de Eva González nos sienta bien a todas no solo porque tiene un efecto talla menos, sino por su atractivo color

¡Menudo hallazgo!

Si tienes ganas de mantener vivo el espíritu del verano en el otoño, estás en el texto indicado, porque Eva González nos acaba de descubrir el pantalón con el que llenar de color la estación de los ocres, rojizos y verdes.

En la línea de los tonos con los que se cubren los bosques de hoja caduca dentro de unas semanas, y también en el de la intensidad fogosa que toma el sol de verano cuando se pone a última hora del día. Así es el pantalón rojo oscuro, naranja según qué ojos lo miren, de la firma de Inditex que no solo brilla por su tonalidad, sino también por su diseño.

Y no creas que es tan chulo solo porque a Eva le sienta así de bien por ser Eva. No no, es que la típica prenda que produce efecto talla de menos gracias a su talle alto y eso, unido al rojo que es el color que sienta bien a todo tipo de muieres, hace que nos favorezca a todas.

El pantalón es de tiro alto y largo por los tobillos, genial para llevarlo con tus zapatos favoritos, sobre todo si son de tacón, ya que ayudarán más si cabe a estilizar tu figura, algo en lo que ya incide el pantalón, que está decorado con bolsillos delanteros laterales y falsos bolsillos en los glúteos, además de un cinturón grueso con hebilla forrada en el mismo color de la prenda.

Para profundizar más si cabe en alargar la figura, acompañarlo por una prenda recortada es sin duda alguna la opción más estilosa y acertada. Así lo puedes comprobar tanto en la imagen compartida por la sevillana en su perfil de Instagram, en la que lleva los pantalones con un cropped top y unas sandalias de tacón, como en la del catálogo de Zara, donde la modelo lo lleva con un blusa corta y unos mules con tacón medio y cuadrado.

La verdad es que lo tiene todo el pantalón, una pieza superoriginal, de las que no abundan en el armario. Si quieres hacerle hueco en el mismo, está disponible en la tienda online del sello gallego por 29,95 euros.