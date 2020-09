Eva González tiene claro que nada queda mejor que unos pantalones vaqueros pitillo con zapatillas Converse y blazer negro

Look todoterreno con el que es imposible fallar.

Woman.es

La moda nos permite jugar gracias a las tendencias, a combinaciones inesperadas de colores, a prendas a veces un tanto extrañas, a nuevas maneras y contextos de llevar determinadas piezas que hasta hace poco requerían de códigos más rígidos... pero si algo tenemos claro es que debemos sentirnos cómodas y favorecidas con aquello que nos ponemos. Siempre mandamos el mismo mensaje pero no nos cansamos de hacerlo.

Puedes tener tu armario siempre a punto con lo último en moda pero habrá días en los que no querrás ponerte nada de eso o que, directamente, no te apetece probar cosas nuevas. Para todos esos días siempre viene bien tener uno de esos looks todoterreno que son como auténticos salvavidas cuando una no sabe qué ponerse. Un look con el que sepas que no vas a fallar sea cual sea el momento para el que lo escojas y, sobre todo, con el que te sentirás 100% tú.

Todas tenemos uno de esos estilismos incluso las celebrities, que después de tantas jornadas de rodajes, grabaciones, sesiones de fotos, entrevistas, etc, prefieren cuando se apagan los focos recurrir a los básicos que tanto poder tienen. El ejemplo claro está en esta imagen de Eva González tomada entre foto y foto de un shooting.

La combinación de la presentadora de 'La voz' -que está imparable en plató preparando todo para la nueva temporada de este talent show que está apunto de arrancar en televisión- es una por la que todas hemos apostado más de una vez. Vaqueros, camiseta, blazer y zapatillas. Piezas clásicas que todas tenemos y que tenemos claro que juntas son invencibles.

Los matices que le ponemos cada una están en el diseño de cada una de las piezas del puzzle. En el caso de Eva estos son unos pitillo y una americana, ambos en color negro, los cuales ha combinado con una camiseta de manga corta en color blanco sobre la que puede leerse el mensaje de 'Be Woman' estampado sobre ella y unas Converse de caña baja -también en negro-, que ya sabemos son el calzado por excelencia cuando el objetivo es un conjunto desenfadado.

Pocas cosas funcionan mejor para todas que un mix así.