No todo tienen por qué ser bucólicas cestas como accesorio cuando suben las temperaturas. Hay bolsos como este shopper que por menos de 30 euros te soluciona cualquier look estival.

María Aguirre

El capazo tiene un inconfundible sabor a verano. Su característica forma, sus materiales naturales, su carácter nostálgico y, como no, la versatilidad que ofrece a la hora de poder llevarlo con cualquier estilismo, hacen que no tenga rival. De hecho, cada temporada se declina hasta el infinito en múltiples versiones de tamaños y colores hasta volverse casi omnipresente en las calles, playas, piscinas y campos de todo el mundo. Se vuelve absolutamente imprescindible.

Lo malo es que esta realidad puede ser al mismo tiempo su principal inconveniente, porque el hecho de tener que llevar exactamente lo mismo que ya luce todo el mundo hace que muchas huyan de él.

También puede darse el caso de que te encante ese toque rústico que desprende pero simplemente no te resulta práctico su asa corta ni la rigidez que ofrece. Sea cual sea tu planteamiento, si eres una de las que no se ha permitido rendirse ante el capazo, el bolso que hemos encontrado en Oysho lleva tu nombre escrito en él.

Se trata como ves de un modelo tipo shopper que por su tamaño y su composición 100% natural guarda muchas similitudes con las cestas de siempre pero, al mismo tiempo, ofrece un punto de vista distinto. En este caso es una forma moldeable nada tiesa gracias a la cual puede adaptarse mucho mejor a cualquier situación, algo en lo que también tiene que ver su asa, mucho más larga y blanca para que el bolso pueda ser llevado colgado del hombro o incluso cruzado a modo de bandolera y el cierre, de imán para que no se escape nada como sí puede hacerlo de los capazos tradicionales.

Es de gran capacidad, lo cual hace sea una genial solución para el día a día con cualquier estilismo desenfadado pero al mismo tiempo puede ser una opción a tener en cuenta como accesorio para una jornada de playa o piscina en la que llevar toalla, protector solar, gorro y todo lo necesario.

Su precio es de 29,99 euros y es la perfecta excusa para no volver a decir aquello de que no hay opciones para quienes no terminan de cuajar con los capazos. Nosotras no hemos podido evitar darle al "añadir a la cesta" en cuanto lo hemos visto. Sentimos decirte que es muy probable que tú tampoco puedas resistirte a la tentación...