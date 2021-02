De ositos y crop, la chaqueta de Laura Matamoros es la mejor alternativa al trench

Perfecto para el entretiempo.

Woman.es

Laura Matamoros ha fichado el abrigo más ideal para la primavera, ¡con lo complicado es a veces encontrar un abrigo de entretiempo! En invierno todas lo tenemos claro: abrigos de paño, acolchados o de plumas... Sin embargo, dar con una prenda de abrigo de transición a la primavera que vayas a usar más de dos o tres veces requiere de un poco más de paciencia.

-Laura Matamoros tiene la blusa 'cropped' con nudo más bonita de la nueva colección de Zara.

-Laura Matamoros ha puesto el ojo en las botas claves del otoño de Zara que podrás comprar sea cual sea tu presupuesto.

Esta primavera 2021 regresan los abrigos finos, que se tiñen de colores como el mostaza o el negro, el color que nunca pasa de moda. Las gabardinas, aunque son todo un clásico, se revientan y vuelven con combinaciones bicolor y en clave maxi. Y los auténticos protagonistas serán los abrigos crop, como el de Laura Matamoros. La influencer ha estrenado una chaqueta con estampado de osos de Storest,

Laura Matamoros triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-