El mono denim con manga abullonada de Mango del que Laura Matamoros se ha enamorado

Y tú también lo harás.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Laura Matamoros se ha convertido, pasito a pasito y sin grandes estridencias, en todo un icono de estilo. La hija de Kiko Matamoros y sobrina de la modelo Mar Flores ha sabido hacer de Instagram su mejor escaparate para abrirse paso como 'influencer' y ha conseguido que sus looks sean alabados por miles de personas. No es para menos ya que Laura está a punto (más o menos) de llegar el millón de seguidores en dicha red social (ahora mismo cuenta con 923.000).

-Laura Matamoros tiene la blusa 'cropped' con nudo más bonita de la nueva colección de Zara.

-Laura Matamoros ha puesto el ojo en las botas claves del otoño de Zara que podrás comprar sea cual sea tu presupuesto.

'Followers' que no solo se interesan por su intensa vida personal, sino que también siguen ansiosos sus descubrimientos fashion. El último alcanzaba los más de 16.675 'likes' en menos de 24 horas y la verdad es que no nos sorprende. Laura Matamoros ha compartido con sus seguidores un look ideal para este otoño y que también puede servirnos a la perfección para afrontar el invierno.

Se trata de un mono denim con cuello de solapa, manga larga abullonada, puños abotonados, trabillas, bolsillos laterales, bolsillos de parche en la parte posterior, cierre de botones oculto y cierre de cremallera y botón que pertenece a la nueva colección de Mango y cuyo precio es toda una delicia: 49,99 euros. Ah, y lo mejor es que puedes adquirirlo 'online' y aún está disponible en todas las tallas.

Y es que nunca viene mal recordar que los monos largos son a veces los aliados perfectos cuando no queremos pensar demasiado y hacer combinaciones que no terminan de convencernos. Así que ya sabéis, echad un vistazo a estas creaciones porque son una maravilla.