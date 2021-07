Mascarillas de tela para invitadas que serán el complemento estrella de tu look

Cada vez estamos más cerca de volver a las bodas tal como las conocíamos, pero, si tienes alguna ceremonia en mitad de una pandemia mundial, ya sabrás que, aunque la mascarilla ya no sea obligatoria en exteriores, sí que has de incluirla como complemento esencial de tu look de invitada. Estas son algunas de las más bonitas y originales que puedes encontrar.