Cuando veas el look de Patricia Conde solo querrás ir con 'shorts' a trabajar

Las bermudas y pantalones cortos también pueden ir a la oficina. Sobre todo, si son tan elegantes como estos.

Clara Hernández

Tanto en invierno como en verano: en los últimos doce meses, los shorts y bermudas no han desaparecido ni un momento de nuestro armario ni en el de muchas de nuestras 'trend-setters' favoritas, muchas de las cuales han explorado su cara más sofisticada para dejarnos convincentes fórmulas 'look working'. Así, la pasada primavera Leticia Dolera demostraba que un traje con pantalones cortos no solo podía ser una opción perfecta para ir a la oficina, sino que servía, incluso, para brillar en la alfombra roja, como dejó claro en la última edición de los Premios Gaudí con un conjunto de Elisabetta Franchi. Lucía Rivera, Teresa Andrés Gonzalvo o Laura Matamoros son otras de las que se han declarado fans de esta solución que en septiembre es más óptima que nunca, ya que las temperaturas todavía son agradables y nuestro bronceado aún no se ha extinguido por completo y podemos lucirlo (y si quieres que sea más duradero, aquí te dejamos unos consejos).

La última que nos ha recordado lo chic, elegante y versátil, además de coqueto, que puede ser un outfit con shorts ha sido Patricia Conde, que ha posado impecable, en su Instagram, para recordarnos que ella también se incorporaba al trabajo en #0 de Movistar+. La presentadora y humorista ha brillado con un look bicolor en blanco y negro de jesey oscuro con manga tres cuartos de The Kooples y -aquí la pieza más inspiradora- unos pantalones cortos blancos con detalles bordados en negro y un botón dorado de adorno en cada bolsillo leno de estilo y, además, superfavorecedor gracias, entre otras cosas, a su cintura alta con efecto 'vientre plano' y su longitud.

¿Quieres conseguir que tus piernas parezcan infinitas? También en esto Patricia Conde nos deja una 'tip': utilizar unos zapatos de salón abiertos con tacón, a juego con el jersey, y ligeramente de punta, un detalle, este último, que también estiliza.

El pantalón de Patricia, que además luce su melena rubia ligeramente ondulada por las puntas y flequillo cortina, es de la firma Sandro Paris y lo hemos encontrado en algunas tiendas especializadas como Farfetch por un precio de 195 euros, donde han repetido la combinación de la presentadora, con jersey de punto de cuello alto negro.

¿Te ha pasado, como a nosotras, que tras ver a Patricia Conde sueñas con una rentreé con 'shorts'? Mira las mejores propuestas de distintas firmas y diferentes presupuestos para las bermudas y pantalones cortos que también valen para ir a la oficina.