Minimalista y MUY elegante.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

La ropa nude (y no beige ni cámel) tiene tantas defensoras como detractoras. A quien le gusta -le pasa como a las españolas cuando besamos-, le gusta de verdad y quien la odia… ¡pues la odia de verdad! Y, como todo en esta vida, es cuestión de gustos, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que el nude es tendencia. Lo hemos visto en las colecciones primavera-verano 2020 en pasarela de Roksanda, Victoria Beckham y Nina Ricci y, por supuesto, en la gama de fajas de Kim Kardashian. No hay un color que se asemeje a la piel que no tiña sus fajas y sus enaguas, ¡con Kim hemos topado, que ella o hace las cosas bien o no las hace!

En 2019 lanzó su línea de fajas y están arrasando, tanto que su hermana Kendall hasta le ha hecho de modelo y ella ya se las pone para ir a la playa. Si Victoria Beckham tiene toda sus colecciones en varios colores y la luce en todos los eventos (incluida la boda de Sergio Ramos, donde acudió con vestido blanco), ¿por qué Kim no iba a darse un bañito en la playa con sus conjuntos lenceros?

Aprovechando que el día 8 de abril sale a la venta su nueva colección de fajas disponibles en 5 tonos y en tallas que van desde la en XXS y 4X, Kim Kardashian se ha marcado un posado en la orilla de la playa para hacernos ver que sus fajas son tan suaves que las podríamos hasta usar como bikinis y bañadores.

Pero habiendo bañadores, ¿hay necesidad? No dudamos en que sean suaves, pero cómodas, lo que se dice cómodas para tomar el sol sintiéndote tan apretada es complicado de conciliar.

Pero, oye, que si te gusta ese efecto nude en un bañador que sepas que existen y Melissa Villarreal ya lo ha estrenado. Justo este martes, la influencer y diseñadora ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía con un bañador nude de estilo minimalista pero sofisticado con escote recto y tiras muy finas en la espalda de la firma Ônne Swimwear, que cuesta 70€.