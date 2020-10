¿Pasas de los disfraces de Halloween? Pijamas, batas y camisones para quienes quieren un puente de Todos los Santos casero, de mantita y Netflix

Si los sustos no son lo tuyo, 2020 te brinda la oportunidad de disfrutar de una noche (cero terrorífica) en el sofá. ¿Qué mejor plan que estrenar pijama para la ocasión?

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Es un hecho: en Halloween el mundo se divide entre quienes adoran el 'truco o trato' y quienes buscan disfrutar de un puente de Todos los Santos casero y sin sobresaltos. La noche más terrorífica del año se acerca... ¿y a ti lo que realmente te da pavor es buscar el disfraz adecuado y sobrevivir a una fiesta llena de telas de araña y calabazas de plástico? Ay amiga, cómo te entendemos.

Probablemente, si has llegado a este artículo es porque tu plan perfecto para la noche del 31 de octubre consiste en acurrucarte con la mantita en el sofá para ver una película (no necesariamente de miedo... o quizás sí, ¡un poco de espíritu!), acompañada por un bol de palomitas y otro de helado. Y sí, lo único que te falta para que todo sea redondo es... ¡estrenar un pijama de nueva temporada! ¿Suena bien, verdad? Pues el 2020 -y su limitación de aforo, reducción de horarios y distanciamiento social- te lo ha servido en bandeja.

Tranquila, no eres la única que prefiere pasar la Noche de los Muertos en casa: según la última actualización del informe Lyst (un portal de moda que estudia las búsquedas en internet a nivel global) el interés por los "pijamas de Halloween" ha crecido un 130% en los últimos días. Pero, si has llegado a este artículo, probablemente no tengas en mente hacerte con un conjunto de estampado de fantasmas o vampiros, sino un diseño más atemporal y que ante todo sea cómodo y calentito para entrar de pleno en la temporada de pijamas, batas y camisones para los meses más fríos del calendario.

Con ese objetivo, hemos repasado las propuestas de firmas de 'homewear' como Oysho, Women'secret, Etam, Intimissimi o Zara Home en busca de sus novedades y... ¡buenas noticias! No hay ni rastro de murciélagos, gatos negros ni otros motivos clásicos de estas fechas. ¿A que ahora la noche pinta mucho mejor para ti?

En definitiva, ya que este año no vas a salir Halloween -ya sea por responsabilidad, convicción o ausencia de planes- te mereces un caprichito; y no, no nos referimos a un homenaje dulce, sino a un pijama precioso para disfrutar del placer de estar en casa. ¡Echa un vistazo a nuestro 'shopping'!