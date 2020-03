¿Cansada de las clásicas camisas vaqueras? María Pombo luce la versión más elegante en un canadian tuxedo

¿Para estrenar después de la cuarentena? Ay, para qué vamos a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy...

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¡Que levante la mano quien en su armario no tenga una camisa vaquera! Si no es imposible, es muy complicado que a lo largo de tu vida no hayas lucido una camisa vaquera. Y si todavía no lo has hecho, que sepas que esta primavera es el momento. Después de ver los últimos looks de street style y analizar con lupa lo que han subido a la pasarela firmas como Givenchy, Chanel o Marc Jacobs, esta es la temporada en la que vas a vestir de vaqueros de cabeza a los pies, como lo hizo Britney Spears en la alfombra roja de los American Music Awards de 2001. Tranquila, que hay una versión del 'canadian tuxedo' menos arriesgada y la ha llevado María Pombo.

La influencer, imagen de Springfield, ha compartido con sus seguidores uno de esos looks que podríamos llevar cualquier día cuando se acabe la cuarentena. Oye, y por qué no, también para estar en casa y vernos guapas y arregladas, que no todo van a ser chándales.

María Pombo ha estrenado un conjunto de la firma española: unos jeans azul oscuro y ajustado y una camisa vaquera nada convencional que nos ha enamorado: es más elegante que la camisa denim clásica y sienta igual de bien. Se trata de una “camisa de manga 7/8s, con cuello redondo, con detalle de bordado de flores en hombros y cierre de botones de la colección Reconsider”.

¿Te gusta? Cuesta 25,99 € y todavía quedan tallas en la web de Springfield.