Bershka adelanta sus rebajas y ya puedes preparar tu cesta de la compra con antelación para que no se te escape nada

Nosotras ya hemos hecho la nuestra.

María Aguirre | Woman.es

Llevamos varios días adelantándonos para que el tren de las rebajas no nos pillara a toda velocidad, y menos mal, porque todavía viene más rápido hacia nosotras de lo que pensábamos.

Ya sabíamos que Mango y H&M se ponen en marcha antes que el resto de firmas low cost más conocidas, pero la sorpresa nos llega desde Arteixo, porque Inditex ha decidido adelantar las rebajas de Bershka al día 25 de este mes. A partir de las 20:00 de ese día si entras desde la app y desde las 22:00 si lo haces a través de la web podremos tirar de tarjeta de crédito en la firma del conglomerado textil creado por Amancio Ortega.

Al recibir la noticia, nos hemos puesto hasta nerviosas. Menos mal que ya habíamos hecho los deberes, y hasta te habíamos adelantado nuestras sandalias favoritas de Bershka de cara a las rebajas, pero todavía no habíamos rematado nuestra selección de ropa dentro de su catálogo. No hay mal que por bien no venga, porque la firma española ha lanzado una selección de más de 400 artículos sobre los que ha avisado que aplicará un descuento del 50% desde que arranque su período de rebajas, de modo que tenemos mucha más información ahora para escoger los que serán sus chollos de cara a este verano.

Y lo mejor no es esto. Todavía hay más. La gran novedad que introduce Bershka en estas rebajas no es su adelanto temporal ni que alerte de antemano de qué productos rebajará, sino un nuevo desarrollo espectacular para la experiencia de compra online: puedes hacer ya tu cesta de la compra con la tranquilidad de saber que quedará guardada para que solo tengas que entrar a ejecutar la compra cuando sean efectivos los descuentos sobre los productos que escojas.

Nosotras, como no podía ser de otra forma, hemos volado a configurar la nuestra, y tal y como es costumbre, la compartimos contigo por si te sirve de inspiración. Aquí tienes nuestros quince favoritos.