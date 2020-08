Cómodo, fresquito, bonito y 100% favorecedor: el vestido perfecto de Ana Boyer

Vestidos largos de flores con los que sobrevivir a las noches de verano

Lo del estampado floral en primavera es algo tan redundante como atractivo, por eso no hay temporada en la que nuestro armario se llene de este alegre print en blusas, faldas e incluso pantalones. Pero si hay algo en lo que nos gusta especialmente es en los vestidos, sobre todo en esos largos que sabemos vamos a llevar durante todo el verano, cuando las flores se hayan marchitado por el calor pero la energía del sol siga ahí para darle vidilla a nuestros looks. Son, de hecho, en su versión larga, los candidatos más buscados para las largas noches estivales y por eso no hemos podido evitar reunir en esta galería algunos de los que aún puedes encontrar en las tiendas.