Ni alpargatas, ni sandalias, ni babuchas, este es el zapato plano que Tamara Falcó adora para el verano

Y nosotras también lo adoramos.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Que Tamara Falcó sabe llevar todas las tendencias del 'street style' con elegancia, no es ninguna novedad. Pero, tenemos que admitir que la socialité se atreve incluso con las más informales y no solo es que salga airosa, sino que consigue un look de diez.

En esta ocasión, Tamara Falcó nos ha mostrado el calzado plano que adora para el verano. Y no, no hablamos ni de alpargatas, ni de sandalias, ni de babuchas (aunque también nos encantan), sino que la hija de Isabel Presyler ha optado por unas sandalias cómodas y fresquitas de la marca Birkenstock en color beige. Si eras una amante de los zapatos (sea del tipo que sean), sabrás que estas sandalias, desde que salieron al mercado han sido muy demandadas. Y, probablemente, habrás soñado con tener unas (si es que no las tienes ya).

Se trata del modelo Arizona, diseñado con dos tiras de ante en el empeine que cuentan con el clásico adorno de la hebilla en cada una de ellas. La suela es de corcho, lo que hacen que sean comodísimas, y están disponibles en la web de la firma a un precio de 75 euros.

Y, aunque es cierto que se trata de un calzado que puede parecer demasiado informal, creemos que es perfecto para el día a día, siempre y cuando sepas cómo llevarlo. Para ello, nos hemos fijado en el estilismo de Tamara Falcó y, la verdad, no puede parecernos más acertado.

En el look, los tonos beige son los protagonistas. Además de las sandalias de las que te hablamos, destaca la blusa de estampado floral muy sutil con fruncido en el pecho de Bash Paris; así como un pantalón a juego con el calzado. Un truco estilístico por el que Tamara Falcó se ha decantado en su look y que nos encanta, es el remangado del bajo del pantalón tipo pirata ya que, junto con las sandalias, logra un efecto para ganar unos centímetros de altura. ¡Tomamos nota!