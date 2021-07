Esta americana de Uniqlo que está rebajadísima es perfecta para el verano y que el aire acondicionado no sea una tortura

Además, puedes combinarla también en clave informal junto a unos vaqueros y un crop top con un genial resultado.

Las rebajas de Uniqlo nos tienen este año más enganchadas que nunca porque tiene algunas joyas de su catálogo con descuentos increíbles, de rebajas en mayúsculas, de verdad.

En los últimos ya hemos ido compartiendo contigo algunos ejemplos de ello; sin ir más lejos, una camiseta básica de algodón que es esencial en cualquier armario por su versatilidad para completar todo tipo de outfits. Pero el "secreto" que traemos hoy es todavía mejor porque pocas veces encontrarás una blazer, otro básico imprescindible, con un descuento de 60 euros, ¡más del 75% de su precio original! En concreto, de 79,90 a 19,90 euros.

Lógicamente, a ese precio no hay tallas en todos los colores, pero todavía estás a tiempo, y por eso te estamos avisando de ello, de hacerte con una en tu talla, ya que ya sea en marrón claro, negro o marfil claro, los tres modelos en los que la firma japonesa vende esta blazer holgada, recta y extralarga, con botanadura triple, hay unidades disponibles.

Una prenda así es un comodín durante los meses cálidos, sobre todo en clave working si trabajas en una oficina. Ocho horas indoor, sentada cerca del cañón de aire acondicionado, son insoportables si no refuerzas el look de verano que hayas escogido, y es ahí donde una chaqueta como esta entra en juego. La puedes llevar encima desde casa, pero también puedes optar por dejarla colgada en el armario o perchero de la oficina bien protegida porque será raro que no la utilices durante la mayoría de los días de calor dentro de la ofi.

Pero es que, además, es una chaqueta ideal para resolver looks informales en aquellos días en los que el clima nos dé un respiro, especialmente en las noches de verano. Prueba de ello es el look que propone la influencer Marie Kitsóva, que lleva una americana de Uniqlo muy similar al modelo rebajado que te traemos en esta pieza.

De estilo oversize y líneas clásicas, la influencer la combina con dos prendas que todas tenemos en nuestro armario: unos jeans lavados de tiro alto y un crop top negro.

Y si no te gusta enseñar el ombligo, puedes sustituir este último por una camiseta básica por dentro del vaquero o remangada ligeramente y conseguirás el mismo efecto, en cuyo resultado final resulta clave la aportación de la americana de Uniqlo en un look relajado como el que luce la modelo afincada en Londres.