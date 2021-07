La cantante Chenoa nos ha sorprendido con un look cómodo 'black & white' en rebajas, perfecto para ir a la oficina y no pasar ni frío ni calor. ¡Descubrimiento a la vista!

Cecilia Franco

Hay dos razones por las que nos gusta rastrear Instagram: Porque siempre encontramos novedades y porque las #fotoespejo de Chenoa nos tienen enganchadas. La cantante nos demuestra a través de sus post que no hace falta complicarse la vida ahora en verano para dar con el 'lookazo' correcto, y tiene claro que un mono largo fluido es la prenda perfecta para ir a la oficina cómoda y fresquita. ¡Y está de rebajas!

Son muchas las ideas que recopilamos a la hora de crear looks veraniegos. Sin embargo, no todas tenemos suerte de estar ya en la playa para lucir nuestros bikinis de rebajas o prendas que únicamente se cuelan en nuestra maleta vacacional. Y, por ello, debemos adecuar nuestros looks de oficina al calor de la gran ciudad. ¿Estás en ese punto? Pues Chenoa nos acaba de hacer el descubrimiento 'fashion' que necesitábamos.

La cantante ha sido una fuente de motivación durante la pasada temporada a la hora de ponernos en forma. Esta vez, gracias a ella, la operación bikini no se nos resistió, lo que sí se nos está resistiendo más es el ponernos un bikini y disfrutar del primer 'chapuzón'. Avanzamos según las circunstancias y si nos toca quedarnos en la oficina, hay que saber llevarlo de la mejor manera posible y con 'súper lookazos'.

¿El problema? Aunque hace un calor infernal en la calle, es cierto que en las oficinas el aire acondicionado se vuelve nuestro mayor enemigo. Esos cambios de temperatura nos tienen el armario revuelto y Chenoa, en ese sentido, se ha convertido en nuestra principal inspiración.

Ella que todavía disfruta del verano sobre el asfalto ha encontrado las sandalias planas que son todo lo que vamos a necesitar y nos inspira desde su hogar con bañadores que estaremos deseando meter en la maleta.

Pero por el momento, nos tenemos que conformar con ver el poder que tiene un simple mono de pantalón largo estampado "en blanco y negro….Pero fresquita".

En su última #fotoespejo, Chenoa nos descubre el look perfecto para ir a la oficina. ¿Por qué? Porque se trata de un diseño tan cómodo y fresquito que, a su vez, andarás a gusto por la oficina sin pasar frío por el aire acondicionado.

El look en cuestión se trata de un mono largo de Capriche (ahora 32,17 €), de escote cruzado, manga corta, pantalón fluido y estampado 'animal print'. Un look que ha combinado sencillamente con unas sandalias planas de pala con detalle acolchado de Menbur. ¡Vaya 'estilazo'!

Los básicos de armario más cañeros se apoderan de tus looks de oficina para que la espera hacia vacaciones no sea tan aburrida. ¡Gracias Chenoa!