Su vestido era, literalmente, un cuadro. Pero en el mejor sentido de la palabra.

Mira que hemos visto pasar vestidos por la alfombra roja de los Premios Oscar que nos han gustado: el de Penélope Cruz en la alfombra roja, un diseño de 1995, era una maravilla, después, en la fiesta de ‘Vanity Fair’, el de Olivia Wilde, que llevaba el sello de Teresa Helbig, pero lo que no esperábamos es que Lili Reinhart se presentara con semejante vestido, que era tan bonito que lo podríamos haber confundido perfectamente con una acuarela de Claude Monet. Y no, no te estamos exagerando porque cuando veas lo especial que es el estampado de su vestido lo entenderás todo.

La actriz de 'Riverdale' nos enamoró en cuanto la vimos aparecer con el delicado vestido de Marc Jacobs. Estampado con colores pastel, con bordados hechos a mano y mangas abullonadas y mucho volumen, el vestido de la estrella era una maravilla, tanto que para nosotras se llevó el Oscar al mejor vestido con este diseño. ¿No os parece que acaba de salir de un cuento? Si es que al diseño, que combinó con unos zapatos de Stuart Weitzman y joyas de Pomellato, no le faltaba ningún detalle para entrar en la lista de los vestidos más especiales de esta edición de los galardones más importantes del cine.

La actriz no ha tenido reparos en contar hace apenas unos días que la depresión que sufrió en estos dos últimos meses hizo que se sintiera más insegura. “Me siento intimidada por el físico de mis compañeras de reparto a veces, especialmente cuando tengo que hacer escenas de sujetador/ropa interior", contó. Además, no se escondió y no ocultó que ese aumento de peso se había traducido en más celulitis y en unos pechos y muslos más grandes. ¿Alguien puede negar que está sencillamente espectacular? Y lo tenemos que decir alto y claro: Lili Reinhart, nos encantas ahora y siempre ¡guapa!

