Jessica Chastain deslumbra en el Festival de San Sebastián con un increíble escote en la espalda

Un vestido joya de Miu Miu en color negro que era absolutamente hipnótico.

Julia García

A punto de cerrar su 69º edición, el Festival de cine de San Sebastián acaba de recibir con los brazos abiertos a Jessica Chastain. La actriz ha sido una de las últimas estrellas de pisar la alfombra roja para presentar 'The eyes of the Tamy faye', una cinta dirigida por Michael Showalter que ella misma protagoniza y produce y que retrata la vida de la predicadora evangelista Tammy Faye Bakker en los 70. Por este motivo su llegada a la ciudad vasca ha sido a lo grande, derrochando simpatía y elegancia a partes iguales.

Con su envidiable melena pelirroja suelta peinada con suaves ondas y raya en medio, un maquillaje de ojos ahumados que le daba profundidad a su mirada y subida a unas altísimas sandalias negras con plataforma, la elección de la intérprete ha sido un vestido de fiesta en color negro de manga larga, cuello redondo y una sugerente abertura en uno de los laterales de la falta, todo ello ribeteado con pequeños detalles de pedrería para convertirlo un diseño que une a la perfección el mundo de la moda con el de joyería.

Una pieza creada por la firma Miu Miu que enseguida se convirtió en una de las más comentadas de la noche por el detalle tan especial que escondía su espalda.

Aunque la parte delantera era cubierta por completo, al darse la vuelta quedaba a la vista el espectacular escote que dejaba toda la espalda al descubierto enmarcada por los brillos. ¿Resultado? Un look absolutamente hipnótico con el que acaparó todos los flashes como ya lo hiciera en Venecia cuando apareció junto a Oscar Isaac para presentar la miniserie ‘Secretos de un matrimonio’ enfundada en una obra de lentejuelas salida del taller Versace, y del que ha presumido en sus redes sociales de forma divertida.

Horas antes de su irrupción en la alfombra roja, Jessica Chastain se dejó ver en la rueda de prensa de la cinta con un estilismo mucho más sobrio, formado por un traje negro de Alexander McQueen y una camisa blanca debajo.