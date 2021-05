El top semitransparente y con pailletes de Goya Toledo que solo necesita unos pantalones negros para brillar

Penélope Cruz es la actriz de nuestro país que más veces ha disfrutado de la ceremonia, pero también Paz Vega , Maribel Verdú , Elsa Pataky y otras 'celebs' como Gisela ('OT') y la tenista Garbiñe Muguruza han vivido en primera persona la gran noche del cine de Hollywood. Estos han sido sus espectaculares looks .

SILVIA VÁZQUEZ

Penélope Cruz, 2000

Fue en el año 2000 cuando gritó su famoso "Pedrooooo", al entregar junto a Antonio Banderas el galardón a Pedro Almodóvar en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa por 'Todo sobre mi madre'. Llevó un diseño azul eléctrico con chal a juego, creado por Ralph Lauren y, aunque pueda parecer lo contrario, no fue la primera vez que asistió a los Oscar: ya había estado antes, concretamente en el año 1994, junto a Fernando Trueba, director de 'Belle Epoque', cuando su carrera aún no había despegado.