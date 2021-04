Elle Fanning arrasa en los Premios del Sindicato de Actores (SAG) con un traje masculino de Gucci con lentejuelas (aunque Jared Leto dio la sorpresa con un look lila)

Vuelven las alfombras rojas y el glamour de Hollywood gracias a la 27 entrega de los Premios del Sindicato de Actores (SAG).

PILUCA SANTOS

A la espera de que se despliegue la alfombra roja de los Premios Oscar, que se celebran el 25 de abril -en la madrugada del 26 de abril en España-, al otro lado del charco ya calientan motores y este domingo 4 de abril se entregaron los Premios del Sindicato de Actores (SAG). Y aunque no hubo ‘red carpet’ al uso y los actores posaron con sus mejores galas desde casa, ha habido varias sorpresas con los looks de las famosas (y los famosos). A nosotras, para qué vamos a ocultarlo, nos ha fascinado el traje masculino de Gucci que lució Elle Fanning y Jared Leto tampoco se quedó atrás. ¡Vaya conjuntazos!

Los mejores looks de la historia de los Premios del Sindicato de Actores (SAG)

Todos los looks de la alfombra roja de la 27 entrega de los Premios del Sindicato de Actores (SAG)

Elle Fanning, que estaba nominada a Mejor Interpretación de Reparto por su papel en la serie 'The Great', brilló con un conjunto de Gucci de chaqueta corta cruzada de lentejuelas y pantalón a juego que remató con un cinturón, anillos de también de Gucci y zapatos de plataforma dorados. Muy al estilo años 70, parecía que había salido de una de las discotecas de la época.

La estilista Samantha McMillen, popular por vestir a famosas en las alfombras rojas más importantes, escogió para la actriz un maquillaje acorde a la ocasión que realizó Erin Ayanian Monroe. Resaltó los ojos con un 'eyeliner' muy marcado y negro, labios nude y pelo con raya al lado y con volumen.

En Gucci, como no podría ser de otra manera, también confió Jared Leto, embajador de la firma. El actor, que estaba nominado a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en 'Pequeños detalles', apostó por un total look de traje en color lila con pantalón campana, blusa con transparencias y chaqueta de doble botonadura. Tal y como marcan las tendencias que arrasan en redes sociales, remató el look con un pañuelo estampado en los mismos tonos y un bolso de mano con forma de concha.