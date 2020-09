Elle Fanning fue el objeto de las burlas de sus compañeros del colegio por su forma de vestir

Marcando la diferencia desde niña. Así sí.

Hoy Elle Fanning es una de las actrices mejor vestidas del mundo y alfombra roja que pisa, alfombra ropa en la que se convierte en el estrella porque si algo caracterizan a los looks de la estrella del cine es el estilo. Aunque sus compañeros del colegio cuando era niña no pensaban lo mismo y ahora la intérprete ha desvelado que durante mucho tiempo sufrió con las burlas de sus compañeros, que calificaban su estilo como “excéntrico”.

Elle Fanning con vestido de Marc Jacobs Ver 5 fotos

“Hay un lado muy oscuro en mí que es irreverente y extraño, al que realmente le gusta llamar la atención de la gente, que le gusta seguir la línea de lo cuestionable. Haciendo sentir catártico, porque sentí que finalmente pude mostrar ese lado”, ha contado la actriz en la revista C Magazine, de la que es portada y cumple 15 años a la venta.

Y se ve que esos toques de atención al resto los lleva practicando desde que era una niña. “Cuando era joven, se me permitía ser excéntrica. Mi madre me dejaba ponerme looks locos para ir a la escuela. Creo que era más atrevida que Dakota . Hay cosas que me ponía y ella decía: 'Eso parece una locura'. Los niños definitivamente se burlaron de mí, pero no me importó”, ha declarado.

Menos mal que nunca le importó porque gracias a eso es hoy una de las mujeres mejor vestidas del mundo.