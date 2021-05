La sevillana, Lorena Durán, fue la primera modelo 'curvy' de Victoria's Secret.

Nuria Roca

Lo que para muchas mujeres podría significar un acto de resignación, para la modelo sevillana de 25 años, Lorena Durán, fue una contrariedad que supo convertir en una oportunidad. Cuando su carrera como modelo empezaba a despuntar, con 15 años, Lorena pasó de tener una talla 36 a una una 44 a causa de un problema hormonal.

Lorena Durán: musa curvy (y sin Photoshop) en la campaña de baño de Johanna Calderón Ver 13 fotos

“Toda la vida he soñado con ser modelo. Con tres años, le pedía a mi madre que me pusiera unos tacones para desfilar”, nos comenta Lorena bajo los neones del teatro Apollo de Nueva York, a pocos minutos del comienzo del show de moda más inclusivo, la colección cápsula de Zendaya paraTommy Hilfiger.

Lorena Durán: la espectacular modelo 'curvy' sevillana que está haciendo historia Ver 15 fotos

En marzo de este año, la tenacidad de Lorena tuvo su recompensa. "Lo soñaba desde que era pequeñita, me dieron la oportunidad de hacer el casting y a los dos días me llamaron para decirme “Bienvenida a la familia de Victoria’s Secret”. Hoy es la protagonista de la última campaña y su espectacular figura están en todas las tiendas de la marca de lencería, que este año ha suspendido su show, para adaptarse a una imagen más representativa de las mujeres, menos cosificada. Y parece que Lorena es parte de ese futuro.

“Desde que empecé a trabajar con ellos habido un antes y un después en mi carrera, esto es un no parar, se me han abierto muchas puertas”, nos comenta. “Soy de un pueblecito de Sevilla, de Los Palacios de Villafranca, y ahora vivo en Nueva York, ¿quién me lo iba a decir?”, asegura entre risas.

Lorena ha elegido para asistir al desfile de Tommy Hilfiger un pantalón recto, talla 40, de la colección de otoño 2019 de TommyXZendaya (que ya se puede adquirir y su tallaje llega hasta la 52) y como top, una pañuelo cruzado. Un look atrevido, con aires setenteros, lleno de sensualidad. “De niña era muy delgadita, pero tras el cambio hormonal pasé a vestir la talla 44. Fue un cambio brutal y pensé que podría acabar con mi sueño de ser modelo. Me desmoroné, pero nunca me di por vencida. Seguía acudiendo a castings y concursos de belleza, hasta que mi agencia de modelos me recomendó que me presentara como modelo ‘curvy’. Yo no sabía ni lo que era”.

Con la perspectiva más clara, Lorena recoge hoy los frutos que sembró hace un año y medio cuando llegó a Nueva York, y aunque no le gustan las etiquetas que la industria de la moda aplica a las tallas grandes tales como ‘curvy’ o ‘plus size’, considera que el movimiento ‘body positive’ está ayudando a muchas personas. “Nos habían creado una imagen de la belleza que no era la real, ahora que cada vez hay más modelos de tallas grandes, están representadas más mujeres”.

El mensaje de Lorena es contundente: “No importa la talla que tengas, tienes que ser tú. Yo siempre me he aceptado con una talla 36, con una 44 y quizá mañana con una 50, porque soy yo y este es mi cuerpo hora”.

A las modelos que empiezan, les aconseja que se quieran tal y como son, sin perder la ilusión “porque que se puede ser modelo con la talla que quieras, ya no son los cánones de belleza de antes, que eras o delgada o delgada”. En este sentido la sevillana quiere aclarar que “Curvy es un talla intermedia, con curvas y proporcionada y no es lo mismo que plus size. Relacionan curvy con gordura y no lo es", sentencia.