Las tiaras más impresionantes que llevaron las 'royals' en sus bodas

Usuario Admin

Rania

La boda de Guillermo de Inglaterra no se considera una ocasión de Estado, sino de semi Estado, por eso no asistirá el Presidente de Estados Unidos (Obama y Michelle), pero sí la realeza del mundo entero, incluidos los miembros reales de Medio Oriente como el rey de Jordania y su esposa, Rania. Aquí la vemos en la boda del Príncipe Felipe y Letizia Ortiz. Fue blanco de críticas. Sorprendió por su look: una falda larga de tul malva, una discreta blusa blanca de seda (ambas piezas de Givenchy) y sin tocado, con lo cual rompió el protocolo de los matrimonios celebrados de día.