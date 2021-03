Tras triunfar en Hollywood, Grace Kelly aterrizó en Mónaco y, como Meghan Markle, para dejar su carrera como actriz y entrarse en su papel como ‘royal’. El domingo, el canal Canal ARTE, homenajea a la princesa con un documental con los momentos clave de su vida.

PILUCA SANTOS

Con Meghan Markle de plena actualidad, es imposible no acordarse de Grace Kelly, esa princesa que llevó el glamour, la elegancia y la belleza de Hollywood al pequeño principado de Mónaco. Como la duquesa de Sussex y Lady Di, la princesa Grace marcó un antes y un después en la historia de la realeza europea: las tres eran admiradas por su estilo, por su sofisticación y, en ocasiones, también criticadas. El domingo 21 de marzo, en el Canal ARTE, se estrenará un documental que hace un repaso a los momentos más importantes de la madre de Alberto de Mónaco y de sus hermanas Estefanía y Carolina.

- Las mejores imágenes de Grace Kelly, la princesa que llevó el glamour de Hollywood a Europa

- El de Grace Kelly y otros vestidos de novia que hicieron historia.

El documental 'Grace Kelly - El destino de una princesa', que sólo estará disponible una semana, hasta el próximo 27 de marzo, arranca en 1956. Entonces, Grace Kelly era una de las actrices más populares y queridas de Hollywood y había protagonizado películas -hoy ya icónicas y de obligatorio visionado- como ‘La ventana indiscreta’, ‘Atrapa a un ladrón’ y ‘Crimen perfecto’, las tres con Alfred Hitchcock, o ‘La angustia de vivir’, de George Seaton. Entonces, era el momento cumbre de su carrera cinematográfica, pero, a pesar de eso, decidió dejarlo todo por amor al Príncipe Rainiero de Mónaco. Grace Kelly cambió las alfombras rojas por las recepciones de palacio y el cuidado de sus tres hijos. La actriz murió en septiembre de 1982 en un accidente de coche en una peligrosa curva de Mónaco. En aquel momento, su hija Estefanía, que entonces tenía 17 años, la acompañaba.

Una periodista, amiga de la futura princesa, la acompañó en su viaje hacía el matrimonio y lo relata, en primera persona, en este documental rico en archivos.

¿Cómo era la relación con sus hijos?

Icono de estilo, Grace Kelly era una de las ‘royals’ más admiradas por su belleza clásica y natural, tanto que parecía inalcanzable. Según reveló la princesa Carolina en el libro ‘Albert II de Mónaco, The Man and The Prince’, que se publicó por el 60 cumpleaños del príncipe Alberto, la relación con su madre, hasta que no fue una adolescente, fue distante, pero no solo con ella, también con sus hermanos.

“Hasta que no cumplimos los 14 años no comimos con nuestros padres", recuerda Carolina en las páginas del citado libro. "Para mi hermano y para mí, Maureen fue la figura clave de nuestra vida. De pequeños, probablemente estuviéramos más cerca de nuestra niñera que de nuestros padres", reveló sobre su niñera.