8M 'Woman', el documental feminista que tienes que ver este 8M

Con entrevistas a 2.000 mujeres de más de 50 países, esta bellísima película pone sobre la mesa toda la vulnerabilidad y la injusticia que sufren las mujeres pero, también, toda su fuerza y determinación.

Paka Díaz | Woman.es

Comienza el documental ‘Woman’ con una mujer deportista, ganadora de triatlones, una campeona que cuenta a cámara que el momento de su vida en el que pasó más miedo fue cuando confesó que había sufrido violencia sexual. Estuvo a punto de arrepentirse de haberlo hecho público, dice, pero, sin embargo, se ha dado cuenta de que hacerlo en lugar de debilitarla la ha fortalecido porque, asegura, “la violencia surge del silencio” y recuerda que una de cada tres mujeres en el mundo sufre algún tipo de violencia. Desde ese momento, permaneces atrapada a este documental feminista que se estrena el 5 de mrzo y que todo el mundo debería ver este 8M.

La directora de cine ucraniana Anastasia Mikova, especializada en temas sociales y Yann Arthus-Bertrand, director y fotógrafo francés que en 1999 vendió más de tres millones de copias del libro ‘Earth from above’, crearon juntos este proyecto global sobre mujeres de todo el mundo. El documental se estrenó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y se ha proyectado en festivales como el de Göteborg y el Her Docs Film Festival de Polonia con gran éxito.

‘Woman’ da voz a 2000 mujeres de 50 países diferentes. Con una imagen muy cuidada, la idea era reflejar el crisol que forman las mujeres en el mundo. Con las diferencias, pero sobre todo con los lazos que nos unen sin importar nuestra procedencia. Por eso, hablan de problemas a los que se tienen que enfrentar, pero también cuentan lo mucho que les gusta ser mujeres, que lo celebran. En cámara aparecen en toda su variedad, con discapacidades, de distintos orígenes y culturas, mujeres trans, lesbianas… Mujeres en toda su diversidad.

Mujeres que se sienten la vulnerabilidad y la injusticia que sufren simplemente por su sexo, que reconocen las dificultades que conlleva ser mujer en una sociedad patriarcal. Y, cuanto mayor es la desigualdad, mayores son esas dificultades. Pero también vemos que las mujeres se saben fuertes biológica y mentalmente. Por eso una niña africana explica que, cuando ve que los hombres descansan mientras ella, y el resto de mujeres de su aldea, tienen que seguir trabajando, piensa que le gustaría ser un hombre para poder tirarse como ellos bajo la sombra de algún árbol. Sin embargo, también realiza una interesante reflexión: “Nosotras somos más fuertes porque trabajamos más”, concluye la adolescente.

Con testimonios en primera persona, este fascinante proyecto aborda temas como la maternidad, la educación, el matrimonio, la independencia económica, la menstruación o la sexualidad. En la sinopsis, los directores explican que esta película "es un reflejo actual de la sociedad, donde muy a menudo la mujer sufre desigualdades y se enfrenta a dificultades pero también es un canto a todas las mujeres que toman las riendas de sus vidas para cambiar el mundo. Millones de mujeres padecen su vida en lugar de elegirla”.

“A menudo se mostraban tímidas y un algo desconfiadas antes de la entrevista, pero al final acababan dejándose llevar y expresándose delante de la cámara. Como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. Como si fuera una cuestión de vida o muerte. Las mujeres necesitaban hablar. Pero, sobre todo, necesitaban ser escuchadas”, explican los directores, que reconocen que acabaron hablando de temas tan íntimos como la menstruación, que a menudo se considera una carga, un obstáculo para muchas mujeres en el mundo.

“Compartieron con nosotros recuerdos divertidos, sorprendentes, conmovedores, pero también terribles. Para muchas, las entrevistas también dieron paso a la introspección, como en una sesión de terapia. Necesitaban enfrentarse a algunos de sus dolores más profundos sobre temas de los que nunca pensaron que podrían hablar algún día, y sin embargo lo hicieron”, comentan y reconocen que “lo que más nos impresionó fue la increíble resistencia de las mujeres, su capacidad de seguir contra viento y marea, como si ‘formara parte de nuestro ADN’, explicó una de ellas. Confiando en nosotros, estas mujeres nos han proporcionado una gran responsabilidad: asegurar que sus voces sean escuchadas para que el día de mañana, estas que representan la mitad de la humanidad, nunca sean vistas como un colectivo débil”.

Poca debilidad se ve en el documental, pese a las enormes discriminaciones que sufren algunas de las mujeres que aparecen en él. Sin embargo, lo que queda es la fuerza de todas y un grito común por ser libres y tomar las riendas de su vida. Mujeres que trabajan de sol a sol, que sacan adelante a sus hijos, a sus familias, que montan a caballo e incluso nadan con ballenas, en una de las imagenes más hermosas de la película. Mujeres, en fin, en lucha por su espacio en el mundo y denuncian que la democracia y la libertad de un país como mejor ser mide es al detenerse a analizar la situación de las mujeres en él.