La instagrammer curvy Marina Llorca muestra los insultos que tiene que soportar en redes y responde

"No comprendo por qué un cuerpo despierta odio", escribe.

Clara Hernández | Woman.es

"FETO" (con mayúsculas). O "qué asco". Así son algunos de los comentarios que tiene que soportar Marina Llorca, la instagrammer malagueña 'curvy' que arrasó hace un año en las redes gracias a una foto en la que posaba con un bikini de H&M y que la marca sueca compartió.

"Cuando el único emoji apropiado es '100'", escribió entonces la firma, mientras la protagonista daba lecciones de una belleza libre, emocionante y curvilínea que fue aplaudida por decenas de miles de likes.

Sin embargo, sus posados también le han acarreado más de un episodio desagradable, como acaba de demostrar. Ya en otras ocasiones, Marina nos había regalado contundentes mensajes 'body positive' que eran casi de lectura obligada. Ahora, ha mostrado, además, los insultos contra su físico que reciben publicaciones. Y que a ella, lejos de amilanarla, le inspiran respuestas capaces de dejar sin palabras.

Tras compartir una foto en ropa interior junto a dos de los mensajes ofensivos que le habían dirigido, la joven nos ha hecho reflexionar subrayando que los comportamientos que vemos en Instagram no son aislados, sino "reflejo de la vida real". "Lo vemos en nuestras aulas, en colegios, institutos, universidades... Lo vemos en el trabajo, sí, porque estas actitudes no son exclusivas de "niños chicos", indica.

"No comprendo por qué un cuerpo despierta el odio. ¿Por qué se siente la necesidad de querer a dañar a otro por su físico? ¿Qué se gana?", se pregunta (y nos hace preguntarnos a nosotras).

Desgraciadamente, esta no es la primera vez que ocurre. "Recibo comentarios de este tipo cada vez que hablo de 'body positive' y muestro mi cuerpo. A í hace mucho que no me afectan pero un comentario así a una chica de 15 años puede marcar su adolescencia. A una mujer que tiene falta de autoestima, trastornos alimenticios o problemas con su salud mental pueden destrozarle la vida".

"Esto es la definición de 'body shaming', hacer de menos a alguien por su físico, cuerpo o talla. Y es asqueroso".

"Tenemos un grave problema de educación si en nuestra sociedad hay personas que no saben que sus palabras pueden hacer daño. O peor, que lo saben y aún así les da exactamente igual".

"Preocupémonos por aprender sobre respeto y empatía, no por el cuerpo que tiene o deja de tener una persona", finaliza. ¡Bravo!