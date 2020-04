Ese "silbato" que utiliza Hiba Abouk en sus rutinas de entrenamiento se llama Winner flow y puede ayudarte a mejorar tu suelo pélvico

Los ejercicios de hipopresivos que sigue de la actriz son la mejor forma de recuperarse del posparto.

María Aguirre | Woman.es

Llevar una rutina de entrenamiento adaptada a tu estado físico durante el embarazo -por supuesto siempre y cuando no haya prescripción médica que recomiende lo contrario- es muy importante no solo por la salud de la mujer o por lo que puede ayudar de cara al parto, sino también para que la recuperación posterior. Pasada la cuarentena correspondiente o un periodo de tiempo recomendado expresamente por cada ginecólogo en función del caso, es aquí cuando de nuevo se debe hacer hincapié en él aunque de una manera diferente. Evitar los deportes de impacto es primordial como también lo es trabajar la faja abdominal centrándonos en la función de la musculatura y no en su volumen.

Las sesiones de hipopresivos funcionan como fórmula excelente para ello y es por ello que Hiba Abouk, quien dio a luz el pasado mes de febrero a su primer hijo de nombre Amín, ya lleva unos días recurriendo a ellos.

En su perfil de Instagram hemos podido seguir varias de sus intensas rutinas de entrenamiento desde su casa, de las cuales llaman la atención los movimientos en apnea a quienes nunca hayan realizado estos ejercicios pero también un singular artículo que vemos en los videos de la intérprete.

¿Qué es esa especie de silbato que lleva en la boca mientras los realiza se han preguntado muchos de sus seguidores al verlo? Su entrenadora, Raquel López, nos saca de dudas: "se trata del Winner flow, un dispositivo que potencia la acción muscular de la musculatura espiratoria. Se coloca en la boca para soplar a través del mismo, que funciona como una válvula reguladora de la salida de aire para asegurar un flujo espiratorio homogéneo y forzado".

Raquel, que es CEO de MAMIfit, especialistas en rehabilitación abdominal y suelo pélvico, explica además por qué es tan importante su utilización dentro de un entrenamiento como el de Hiba: "es imprescindible para potenciar la acción y la fuerza del suelo pélvico y de la musculatura profunda del abdomen y conseguir su funcionamiento óptimo". De hecho, está especialmente recomendado para personas "que tengan una debilidad sobre la fuerza y el control de la faja abdominal más profunda y del suelo pélvico, o un deficit del control motor de esta musculatura, como en el caso de lumbalgias mecánicas, pospartos tempranos u otras alteraciones del suelo pélvico", aclara la experta.

Los beneficios que tiene este aparato sobre el suelo pélvico -cuyo precio oscila entre los 5 y los 10 euros en función del lugar en el que lo compres- son por tanto más que notables ya que aumenta su fuerza y su resistencia. "Con la espiración frenada se activan las fibras tónicas del transverso abdominal y suelo pélvico, mejorando su resistencia, su tono y el automatismo de estos músculos", cuenta la entrenadora de Hiba quien además asegura que se consigue "mejorar su respuesta y su fuerza ante aumentos de presión abdominal, haciendo que esto se automatice para, por ejemplo, poder retomar el impacto".