Ana Obregón ha informado de la muerte de Luna, la perra de Aless Lequio, con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

Woman.es

Ana Obregón ha informado de la muerte de Luna, la perra de su hijo Aless Lequio, un mes después del fallecimiento de su dueño. Ana lo ha hecho público a través de una emotiva publicación en sus redes sociales: "Lunita te esperó varios meses a que volvieras a casa, pero nunca lo hiciste. Sé que se ha ido de pena, para poder estar contigo".

Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, falleció a los 27 años víctima de un cáncer dos años después de que se le diagnosticara la enfermedad. Desde hacía un mes, estaba ingresado en una clínica de Barcelona y sus padres habían separado de él en ningún momento.

Fue el pasado mes de febrero cuando el joven empresario sufrió una recaída e ingresó en la clínica Ruber Internacional de Madrid tras tener una bajada de defensas. Después, fue trasladado a Barcelona, donde no pudo vencer al cáncer.

"Éramos una familia llena de amor. Siempre juntos los tres. Lunita te esperó varios meses a que volvieras a casa, pero nunca lo hiciste. Sé que se ha ido de pena, para poder estar contigo", ha escrito la actriz. Además, en la misma publicación Ana Obregón ha destacado que les "echa infinitamente de menos" y pide "volver a ser la familia" que eran "para siempre". "Aquí abajo me siento huérfana de hijo y de mi mejor amiga", añade la bióloga.

"Cuando tenías 13 años me regalaste por mi cumple una foto en la que escribiste : Luna , Aless y mamá . Éramos una familia llena de amor. Siempre juntos los tres . Lunita te espero varios meses a que volvieras a casa pero nunca lo hiciste. Se que se ha ido de pena , para poder estar contigo . Se que ahora estaréis juntos corriendo a través de la eternidad . Pido cada noche que muy pronto pueda estar con vosotros y volver a ser la familia que éramos para siempre . No se como decirlo. Aqui abajo me siento huérfana de hijo y de mi mejor amiga. Os echo infinitamente de menos. .#Alessforever #Lunaforever 💔

La lucha de Aless Lequio comenzó a finales de marzo de 2018, cuando fue diagnosticado e ingresado en un centro médico de Nueva York especializado en tratamientos contra el cáncer.. El joven siguió al frente de la empresa de márketing digital que había creado, a pesar del tratamiento.

Las mascotas sufren un luto parecido al de los humanos cuando su dueño fallece. La vida de una mascota transcurre siempre al lado de su amo, quien lo alimenta, lo cuida y le entrega mucho cariño. Cuando el dueño fallece, el animal de compañía podría experimentar una gran sensación de dolor, ocasionado por la ausencia de la persona con la que pasó la mayor parte de su vida.