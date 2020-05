La desgarradora carta de Ana Obregón a su hijo Aless Lequio tras su muerte

"Perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir".

Han pasado 17 días desde que Aless Lequio falleció a los 27 años víctima de un cáncer y ha sido ahora cuando por fin su madre Ana Obregón ha logrado reunir la energía suficiente para dedicarle unas palabras. Ha sido en su perfil de Instagram, el mismo en el que horas después de la muerte de su hijo, la actriz solo acertaba a decir "se apagó mi vida" como frase para acompañar una bonita imagen de ambos y cambiaba su biografía en esa misma red social para ponerse como única ocupación "Mamá de Aless".

Ahora, aprovechado que según ella tenía "un poquito de fuerzas", ha querido escribirle una carta de despedida en la que aprovecha para dar las gracias a todo el mundo por la cantidad de muestras de cariño y admiración recibidas por parte de la familia en estas semanas, aunque le pide perdón porque sabe que nuca le ha gustado que hablara de él públicamente "me lo pide el corazón", dice la empresaria.

"Tus primeras palabras fueron : “yo solito” antes que papá y mamá. Y tú solito has querido vivir una vida discreta, sin protagonismos a pesar de tus padres famosos. Te has ganado a pulso el cariño de todos los que te conocieron; primero en el colegio, luego en la Universidad con la beca que conseguiste para estudiar en Estados Unidos que culminaste en tu regreso a España creando una empresa de éxito con 24 años", empieza contando Obregón sobre su hijo, quien recuerda como "has luchado valientemente dos años contra esa maldita enfermedad con una sonrisa, colaborando con fundaciones, ayudando y animando con tu sentido del humor a todos los que también la padecían. Te convertiste en su ejemplo. Demasiado noble, generoso, solidario, Único y grande para caber en este mundo".

Un texto de lo más emocionante en el que Ana Obregón relata como ha permanecido siempre con una "eterna sonrisa a pesar de los dolores , meses de hospitalización, y sufrimiento" y el honor que ha sido para ella "estar a tu lado de la mano en esta batalla sin descanso pero también viéndote sufrir sin una queja".

Pero sin duda lo más desgarrador ha sido leer las palabras de la empresaria sobre lo duro que ha sido todo el proceso y su fatal desenlace: "Ha sido la lección de vida más cruel que una madre puede soportar (...).¿Qué puedo decirte hijo? Que eras /eres mi vida y ahora ya no hay nada. Que perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir. Y tú querías vivir, casarte algún día y tener 5 hijos. Muchas noches en el hospital pedimos juntos a Dios que te curara y no nos hizo ni caso. Ahora solamente le pido que pueda volver a abrazarte muy pronto porque te echo insoportablemente de menos. Mi Aless, ha sido y es un verdadero privilegio ser tu madre. Te quiero desde siempre y para siempre. Eternamente. Mamá."