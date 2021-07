Qué es el kap y cuáles son los famosos que ya lo practican

Dulceida ha sido una de las últimas en probar esta práctica denominada Kundalini que promete alcanzar el máximo potencial físico, mental y emocional.

Julia García

Hace unos días, durante la estancia de Dulceida en Ibiza junto a sus compañeros de agencia de representación, la influencer compartió con sus seguidores parte de una sesión de KAP con la entrenadora Magali Dix que calificaba como "increíble". En ella se veía como mientras estaba tumbada en el suelo, se echaba a llorar intensamente con las manos a la cara. "Aunque me veáis así, al terminar me he sentido más en calma que nunca conmigo misma, me ha servido para conocerme un poco más", escribía Domenech junto al video que rápidamente se convertía en viral.

Entonces muchos empezaron a cuestionarse en qué consistía esta práctica que promete una experiencia transformadora como han corroborado otras famosas como Anabel Pantoja.

"KAP ha cambiado mi vida" cuenta Josef Afram en su perfil de Instagram, donde explica que "antes de ser seleccionado para hacer la formación he recibido decenas y decenas de sesiones y he podido comprobar las bondades" y que él es una de las 147 personas en todo el mundo que desde hace más de año y medio intenta expandir a pesar del escepticismo de la mayoría de la gente.

¿Qué es el KAP?

Conocido como "el yoga de la conciencia", el Kundalini es una práctica hindú que se centra en respiraciones, cantos y mantras con los que se trata de que la persona sienta plena conexión de su mente y su cuerpo. El objetivo es activar el conocido como Muladhara, el primer chakra, ya que es donde se encuentra la mayor concentración de energía, el Kundalini, que se representa como una serpiente enroscada.

Para lograr este cometido hay que someterse a un ritual conocido como Kundalini Activation Process (KAP) en el que un maestro facilitador estimula el despertar de la energía del Kundalini en una persona. Hay quien asegura que durante este proceso realiza movimientos involuntarios, tiene visiones del pasado o incluso revelaciones sobre su vida.

Quienes son firmes defensores de esta práctica afirman que con el despertar del Kundalini se alcanza el máximo potencial físico, mental y emocional y que es por este motivo por el que puede ser de gran ayuda en fases complicadas como, por ejemplo, tras una ruptura como la que acaba de sufrir Dulceida.

Despertar esta energía que se encuentra en la zona del periné y va ascendiendo por la columna vertebral hasta llegar a la zona de la coronilla se consigue en sesiones de aproximadamente 60 minutos.