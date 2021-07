Dulceida rescata a unos náufragos mientras iba en su barco por Ibiza

La influencer y sus amigos han protagonizado una historia con final feliz que bien podría formar parte del guion de una película.

Dicen que se lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las vegas, pero no hace falta viajar tan lejos para que en unas vacaciones te pasen cosas de todo tipo, algunas de ellas con tintes de ficción cinematográfica como la que han experimentado Dulceida y otros influencers de su círculo más cercano durante sus vacaciones en Ibiza.

La isla pitiusa, en verano, es “the place to be” por sus calas paradisiacas, sus puestas de sol incomparables y su ocio, ya sea en tierra firme o bordo de alguna de los muchas embarcaciones que navegan alrededor de ella dibujando una especie de M-30 de la mar en versión glamurosa.

Bromas aparte, lo que le ha ocurrido a Dulceida es serio aunque afortunadamente haya tenido final feliz. Resulta que la empresaria, que está disfrutando de sus vacaciones con amigos como Madame de Rosa o Luc Loren y sin su mujer Alba Paul, con la que ha hecho un impás en su relación tras siete años -están pasando el verano separadas, de momento-, ¡ha sido testigo de un naufragio!

Según han contado en sus redes sociales -No faltan las pruebas audiovisuales de la secuencia, por supuesto, ¡son influencers!- Dulceida y compañía, el barco en el que navegaban ha tenido que socorrer y rescatar a un grupo de chicos cuya pequeña lancha se ha ido a pique.

En los vídeos donde se documenta el suceso se aprecia primero como la embarcación se llena de agua y más tarde, sin nadie a bordo, acaba hundiéndose por completo.

Como decimos, la historia ha quedado en anécdota porque no ha teñido daños personales ya que los ocupantes de la lancha se encuentran en perfecto estado, tal y como ha confirmado la propia influencer catalana. No así la barca, que según los testigos del naufragio, será reflotada a lo largo del día por las autoridades.

No sabemos si es más potente como idea para un guion que tu embarcación se hunda en plena cala Comte, una de las más bonitas y conocidas de Ibiza (y también concurridas), o que Dulceida y sus colegas influencers sean quien te rescaten al mismo tiempo que hacen un corto con ello. Sí, ya sabemos que técnicamente no ha sido ella sino el patrón del barco en el que ella iba, pero en la ficción no hace falta que todos los detalles de la narración se ajusten al hecho real para que gane la espectacularidad…