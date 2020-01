Rosalía se apunta y muestra su cara más sexy en TikTok, la app de moda

La cantante lleva unas dos semanas suscrita a la aplicación y lo ha dado todo en la publicación.

Clara Hernández | Woman.es

Atención, Rosalía, la mujer que rompe récords y comparte refrescos con Kylie Jenner, ha llegado a TikTok, es decir, la aplicación para móvil de moda, el lugar donde ver y dejarse ver y, también, la red social que ha superado en descargas a Instagram y Facebook.

Ya te explicamos hace un tiempo en qué consistía esta heredera de Musical.ly, que servía para crear pequeños vídeos musicales o interpretativos donde no hace falta afinar, ni entonar, ni tener una voz portentosa, porque todo es playback. Y que, en los últimos tiempos, ha obligado a numerosas 'celebrities' a abrirse en su aplicación un perfil (actualmente, cuenta con las adhesiones, por ejemplo, de Ariana Grande, Britney Spears, Camila Cabello, Ed Sheeran, Cardi B, Demi Lovato, Katy Perry, Cristina Pedroche o Dua Lipa, entre otros muchos).

Solo faltaba Rosalía para aportar el tono internacional y urbano-flamenco con el que ha sido capaz de fascinar a medio mundo. Y que, desde hace poco, ya puedes observar en TikTok.

La cantante barcelonesa no habitúa a compartir esos vídeos en otras redes sociales, por lo que si quieres ver su cara más guasona (el humor es una de las características de esa red; quien lo practica sin complejos, triunfa) deberías acudir a ella.

La verdad es que son los primeros vídeos que la cantante subió al estrenarse en la red, los que hasta ahora han cosechado más reproducciones. ¿La razón? Rosalía lo da todo, bailando su gran éxito 'Con altura' mientras agita un escote de infarto sin sujetador.

También nos muestra su cara de niña y cómo se convierte en la Rosalía que ahora conocemos, cómo baila de broma con amigas el villancico 'Mi burrito sabanero' en clave reggaeton o nos enteramos cuál fue la primera canción que interpretó en un karaoke (fue, como para mucha gente, la de 'I will always love you' de Whitney Houston) y lo estresante que fue su primer beso, gracias a una entrevista de TikTok que, evidentemente, la ha adoptado como una de sus musas. De hecho, Rosalía anuncia en su perfil de Instagram su nuevo lugar de parada online y lo hace, para que se quede bien clavado en nuestros cerebros, con uñas kilométricas, cada una de un color, y uno de sus grandes hits de fondo..

¿Más razones para convencerse de que con Facebook, Pinterest, Instagram o Twitter no tenemos suficiente?