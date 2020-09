Mira la lista de ganadores de los Emmy.

"Hola y bienvenidos a los pandemia-Emmy. No puede haber un virus sin un presentador", saludó Jimmy Kimmel este domingo tras limpiarse las manos con gel hidroalcohólico para dar inicio a un monólogo hilarante y a la gala más extraña que han celebrado unos Premios Emmy, esto es, ante un desierto de butacas y con ocasionales conexiones con invitados virtuales que miraban a través de pantallitas y que se habían vestido elegantemente para la ocasión, pese a todo (por cierto, dejaron algunos looks memorables, como el de Zendaya, que además se convirtió en la actriz más joven en ganar el premio a mejor protagonista de una serie dramática por 'Euphoria').

Tal y como indicaban las previsiones, la miniserie 'Watchmen' (11 premios) y la serie dramática 'Succesion' (7 estatuillas) se coronaron, junto con la ficción de comedia Scritt's creek' (9 premios), en las grandes triunfadoras de la noche (puedes ver más abajo la lista completa de ganadores). En cambio 'Ozark', otra de las favoritas, tuvo que conformarse con un único premio: el de mejor serie de reparto por Julia Garner.

Can you spot your favorite #Emmy nominee? (Bonus if there's a dog!) pic.twitter.com/lTHxoxAjNr — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Pero fue el humorista Jimmy Kimmel, con sus chistes y salidas de tono, la gran estrella de una ceremonia en la que el presentador se tuvo que ir a casa sin el Emmy al que estaba nominado, el de Mejor Talk Show (que fue a parar a 'Last week tonight'). En las redes, sin embargo, fue el gran vencedor.

"¿Por qué estamos celebrando una gala de premios en medio de una pandemia?", fue una de sus frases más repetidas, "¿Este es el año en el que han decidido tener presentador?". O "Puede que parezca frívolo en el contexto de una pandemia global, pero ¿sabéis cuándo también era frívolo e innecesario? Cualquier otro año".

We're taking cleanliness VERY seriously this year, in case you were wondering. #Emmys pic.twitter.com/fE56Mv7NBN — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

"Si ganas, un chico irá a tu casa y te lanzará el Emmy a través de la ventana", "piensa en tratar de hacer un Zoom con tu familia y lo complicado que es conseguir que tu abuela mire a la cámaram y multiplícalo por un millón y eso es lo que tenemos entre manos", continuó Jimmy, que protagonizó uno de los momentos álgidos cuando Jennifer Aniston entró (de verdad) en el escenario, radiante con un look 'total black', y él prendió fuego al sobre que ella llevaba con el nombre de los ganadores para desinfectarlo de un posible virus Covid-19 (la actriz, rápidamente, utilizó un extintor para apagar esas llamas que, en algún momento, parecieron resistírsele, no se sabe si por exigencias del guion).

Además de momentos hilarantes, este es el palmarés que nos dejaron los Emmy 2020 y la lista de series que, según los expertos, no te puedes perder.

MEJOR DRAMA

'Better Call Saul'

'The Crown'

'El cuento de la criada'

'Killing Eve'

'Ozark'

'The Mandalorian'

'Stranger Things'

'Succession' GANADORA

MEJOR ACTOR PRINCIPAL DE DRAMA

Jason Bateman ('Ozark')

Sterling K. Brown ('This is us')

Steve Carell ('The Morning Show')

Bryan Cox ('Succession')

Billy Porter ('Pose')

Jeremy Strong ('Succession') GANADOR

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL DE DRAMA

Jennifer Aniston ('The Morning Show')

Olivia Colman ('The Crown')

Jodie Comer ('Killing Eve')

Laura Linney ('Ozark')

Sandra Oh ('Killing Eve')

Zendaya ('Euphoria') GANADORA

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE DRAMA

Nicholas Braun ('Succession')

Billy Crudup ('The Morning Show') GANADOR

Kieran Culkin ('Succession')

Mark Duplass ('The Morning Show')

Giancarlo Esposito ('Better Call Saul')

Matthew Macfadyen ('Succession')

Bradley Whitford ('El cuento de la criada')

Jeffrey Wright ('Westworld')

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE DRAMA

Helena Bonham Carter ('The Crown')

Laura Dern ('Big Little Lies')

Julia Garner ('Ozark') GANADORA

Thandie Newton ('Westworld')

Fiona Shaw ('Killing Eve')

Sarah Snook ('Succession')

Meryl Streep ('Big Little Lies')

Samira Wiley ('El cuento de la criada')

Mejor guion de drama

Thomas Schnauz ('Better call Saul')

Gordon Smith ('Better call Saul')

Peter Morgan ('The Crown')

Chris Mundy ('Ozark')

John Shiban ('Ozark')

Miki Johnson ('Ozark')

Jesse Armstrong ('Succession') GANADOR

Mejor dirección Benjamin Caron ('The Crown')

Jessica Hobbs ('The Crown')

Lesli Linka Glatter ('Homeland')

Mimi Leder ('The Morning Show')

Alik Shakarov ('Ozark')

Ben Semanoff ('Ozark')

Andrij Parekh ('Succession') GANADOR

Mark Mylod ('Succession')

MEJOR SERIE COMEDIA

'Larry David'

'Dead To Me'

'The Good Place'

'Insecure'

'El método Kominsky'

'La maravillosa Sra. Maisel'

'Schitt's Creek' GANADORA

'Lo que hacemos en las sombras'

MEJOR ACTOR PRINCIPAL COMEDIA

Anthony Anderson ('Black-ish')

Don Cheadle ('Black Monday')

Ted Danson ('The Good Place')

Michael Douglas ('El método Kominsky')

Eugene Levy ('Schitt's Creek') GANADOR

Ramy Youssef ('Ramy')

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL COMEDIA

Christina Applegate ('Dead to me')

Rachel Brosnahan ('La maravillosa Sra. Maisel')

Linda Cardellini ('Dead to me')

Catherine O'Hara ('Schitt's Creek') GANADORA

Issa Rae ('Insecure')

Tracee Ellis Ross ('Black-ish')

MEJOR ACTOR DE REPARTO COMEDIA

Mahershala Ali ('Ramy')

Alan Arkin ('El método Kominsky')

Andre Braugher ('Brooklyn Nine-Nine')

Sterling K. Brown ('La maravillosa Sra. Maisel')

William Jackson Harper ('The Good Place')

Daniel Levy ('Schitt's Creek') GANADOR

Tony Shalhoub ('La maravillosa Sra. Maisel')

Kenan Thompson ('Saturday Night Live')

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE COMEDIA

Alex Borstein ('La maravillosa Sra. Maisel')

D'Arcy Carden ('The Good Place')

Betty Gilpin ('GLOW')

Marin Hinkle ('La maravillosa Sra. Maisel')

Kate McKinnon ('Saturday Night Live')

Annie Murphy ('Schitt's Creek') GANADORA

Yvonne Orji ('Insecure')

Cecily Strong ('Saturday Night Live')

MEJOR GUION DE COMEDIA

Michael Schur ('The good place')

Tony McNamara ('The Great')

Daniel Levy ('Schitt’s Creek') GANADOR

David West Read ('Schitt’s Creek')

Sam Johnson y Chris Marcil ('Lo que hacemos en las sombras')

Paul Simms ('Lo que hacemos en las sombras')

Stefani Robinson ('Lo que hacemos en las sombras')

MEJOR DIRECCIÓN DE COMEDIA

Matt Shakman ('The Great')

Amy Sherman-Palladino ('The Marvelous Mrs Maisel')

Daniel Palladino ('The Marvelous Mrs Maisel')

Gail Mancuso ('Modern family')

Ramy Youssef ('Ramy')

Andrew Cividino y Dan Levy ('Schitt’s Creek') GANADOR

James Burrows ('Will & Grace')

MEJOR MINISERIE

'Little Fires Everywhere'

'Mrs. America'

'Creedme'

'Unorthodox'

'Watchmen' (GANADORA)

MEJOR ACTOR PRINCIPAL MINISERIE

Jeremy Irons ('Watchmen')

Hugh Jackman ('La estafa (Bad Education)')

Paul Mescal ('Normal People')

Jeremy Pope ('Hollywood')

Mark Ruffalo ('La innegable verdad') GANADOR

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL MINISERIE

Cate Blanchett ('Mrs. America')

Shira Haas ('Unorthodox')

Regina King ('Watchmen') GANADORA

Octavia Spencer ('Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma')

Kerry Washington ('Little Fires Everywhere')

MEJOR ACTOR DE REPARTO MINISERIE

Yahya Abdul-Mateen II ('Watchmen') GANADOR

Jovan Adepo ('Watchmen')

Tituss Burgess ('Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo')

Louis Gosset ('Watchmen')

Dylan McDermott ('Hollywood')

Jim Parsons ('Hollywood')

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO MINISERIE

Uzo Aduba ('Mrs. America') GANADORA

Toni Collette ('Creedme')

Margo Martindale ('Mrs. America')

Jean Smart ('Watchmen')

Holland Taylor ('Hollywood')

Tracey Ullman ('Mrs. America')

MEJOR GUION MINISERIE

Tanya Barfield ('Mrs America')

Sally Rooney y Alice Birch ('Normal People')

Susannah Grant, Michael Chabon y Ayelet Waldman ('Creedme')

Anna Winger ('Unorthodox')

Damon Lindelof y Cord Jefferson ('Watchmen') GANADORES

MEJOR DIRECCIÓN MINISERIE

Lynn Shelton ('Little fires everywhere')

Lenny Abrahamson ('Normal People')

Maria Schrader ('Unorthodox') GANADORA

Nicole Kassell ('Watchmen')

Steph Green ('Watchmen')

Stephen Williams ('Watchmen')

MEJOR PELÍCULA

'American Son'

'La estafa' GANADORA

'Dolly Parton: Acordes del corazón - These Old Bones'

'El camino: A Breaking Bad Movie'

'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo'

MEJOR TALK-SHOW

'The Daily Show'

'Full Frontal' 'Jimmy Kimmel Live!'

'Last Week Tonight' (GANADOR)

'The Late Show'