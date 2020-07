5 series que hay que ver este año sí o sí, según las nominaciones de los Premios Emmy

Como 'The Watchmen', que acumula nada más y nada menos que 26 candidaturas.

La Academia de Artes y Ciencias de Televisión de Estados Unidos acaba de anunciar las nominaciones a los Premios Emmy, los 'Oscar de la televisión', que se celebrarán finalmente el 20 de septiembre y serán presentados por Jimmy Kimmel. Pero antes de que llegue esa fecha, ya podemos hablar de las ficciones que a los expertos les han parecido las mejores del último año y merecedoras de ser candidatas a sus galardones. Como novedad, entre estas no estará la omnipresente 'Juego de tronos', serie que se despidió para siempre el año pasado, no sin antes recoger 12 premios.

Pues bien, estas son las favoritas de la lista de candidatas a los Premios Emmy y, por ende, las más valoradas por los profesionales del sector así como las que no pueden faltar en tu lista de pendientes si aún no las has visto:

1. 'Watchmen' (HBO). 26 candidaturas.

Con 26 nominaciones, entre ellas la de mejor miniserie y las de mejor actor y actriz protagonistas y de reparto de miniserie, se impone el visionado de esta adaptación de la obra de Alan Moore y Dave Gibbons, creada por Damon Lindelof ('Perdidos' y 'The Leftovers'). La ficción se desarrolla en una realidad alternativa en al que los superhéroes se convierten en forajidos debido al uso de la violencia.

2. 'La maravillosa señora Maisel' (Amazon Prime Video). 20 candidaturas.

Un disfrute sonriente y bien ambientado en los años 50 que aspira a mejor serie de comedia y, por supuesto, mejor actriz protagonista de comedia. La protagonista, interpretada por Rachel Brosnahan, leva una vida cómoda con su marido y sus dos hijos en un apartamento de Nueva York. Su talento para la comedia lanzará por los aires su rutina de ama de casa.

3. 'Sucession' (HBO). 18 candidaturas.

La historia de una saga de una familia estadounidense dueña de un poderosos conglomerado internacional de medios ha enganchado a miles de espectadores y además aspira al Emmy a mejor serie dramática, mejor actor protagonista (por Brian Cox) o mejor actor de reparto (Matthew Macfadyen).

4. 'Ozark' (Netflix). 18 candidaturas.

La primera ficción de Netflix que se cuela en este Top 5 aspira a mejor serie dramática (aunque su humor negro es sobresaliente), mejor actor protagonista (Jason Bateman), mejor actriz protagonista (Laura Linney) o mejor actriz de reparto (Julia Garner), entre otras categorías. La que es considerada por algunos la mejor serie de Netflix, cuenta la historia de un asesor financiero que arrastra a su familia de Chicago hasta Misuri con la misión de lavar 500 millones de dólares en cinco años.

5. 'The Mandalorian' (Disney +). 15 candidaturas.

Los fans de 'Star Wars' podrán reencontrarse en esta ficción con el universo de su saga favorita (concretamente, e el periodo posterior a la caída del Imperio) con una más que correcta factura, algo que le ha llevado a estar nominada a mejor serie dramática y varias categorías técnicas.