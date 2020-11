Rocío Osorno se tiñe de rubio, el color de pelo con el que se hizo famosa en Instagram, con las mechas que nos favorecen a todas

Ideales para quitar años.

Rocío Osorno apenas ha cambiado de look en los últimos años. Se ha aclarado el pelo ligeramente, otras se lo ha oscurecido, pero siempre de forma muy natural. Ahora, se ha hecho un nuevo cambio de look, mucho más claro de lo que nos tiene acostumbradas y que nos recuerda a sus principios en Instagram, cuando poco a poco la diseñadora buscaba abrirse camino en el mundo de las influencers.

Tal y como ha contado en su cuenta de Instagram, Rocío Osorno ha acudido a la peluquería de María Hernández, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que abrió un centro con su nombre en el Centro Comercial Lagoh. Íñigo Escalera, uno de los coloristas del centro, fue el encargado de sus mechas babylighs, muy claras, pero a la vez muy naturales, que le suavizan las facciones y con las que está muy favorecida.

Justo después del confinamiento fue la última vez que vimos Rocío Osorno hacerse un cambio de look. Entonces, tras muchos meses sin tocarse el color, se lo aclaró, aunque muy discreto con respecto al cambio de ahora. Y nada que ver con cómo era hace unos años. Juzga tú misma:

“Intento aconsejar a toda la clienta que venga según la base de color. Sobre esa base, aclaro. Si ella prefiere que haya una tonalidad diferente, habría que matizar. En el caso de Rocío, como desde su boda, hace ya un año, que no se daba reflejos y quería un cambio de look, he decidido hacerle unas 'balayage'”, nos contó Ana Espejo, la peluquera en la que Rocío Osorno también confía y quien la peinó y maquilló el día de su boda.

Naturales y muy sofisticadas, las balayage de la sevillana son, sobre todo, luminosas y con un matiz cálido. “Rocío quería que en la zona de la frente el cabello tuviera más luz, entonces he aclarado el color en la zona de delante”, confesó entonces la especialista.