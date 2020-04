¿Cuál es el 'Resistiré' de otros países? ¿El aplauso a los sanitarios es exclusivo español o se hace fuera?

Así es la banda sonora internacional de la cuarentena y sus símbolos.

Clara Hernández | Woman.es

El aplauso de las 20.00 horas en España se ha convertido en nuestra cita social más importante. Es el momento en el que, además de agradecer la labor de los sanitarios que combaten el Covid-19 en primera línea, vemos las caras a los vecinos y, en muchos casos, comienzan sesiones de 'DJ de ventana' que aceptan peticiones y que siempre, invariablemente, tienen el mismo punto de partida: el tema 'Resistiré' del Dúo Dinámico, esa canción de 1988 que tiene como mensaje "Resistir es ganar", según nos contó uno de sus intérpretes, Manuel de la Calva, y que se ha convertido en el símbolo musical de la cuarentena y de fuerza ante la adversidad.

Pero, ¿qué se escucha en otros países? ¿Qué hacen en China o Italia, algunos de los países más castigados por el coronavirus? ¿Y en otros lugares de América y Europa? Hemos preguntado a personas que viven fuera de España para que nos cuenten las costumbres que están marcando sus encierros. Y no en todas partes es igual.

ITALIA: "Empezó fuerte con 'Volare’, pero después…"

"Han sonado 'Bella Ciao', 'Va pensiero', el himno nacional y 'Notti magiche' de los Mundiales de fútbol de 1990", nos cuenta Laura desde Bolonia, que indica que no hay un himno claro. En Milán, "empezaron muy fuerte con 'Volare' y 'Azzurro', pero a las dos semanas se dejaron de oír, ninguna de las iniciativas ha calado profundamente", lamenta Beatriz, quien asegura que ahora en lo que la gente está concentrada en "intentar salir de casa. No puede más". Quedan banderas de Italia, eso sí, y carteles de 'Andrá tutto bene' (Todo saldrá bien) en tiendas cerradas.

Bendiciones para Italia desde mi corazón!https://t.co/HTIFk2TZk4 — Jorge Luis Llopez (@jorge_llopez) April 10, 2020

CHINA: El himno vitalista de Wuhan

China tiene una canción para transmitir aliento a los afectados de Wuhan con un título similar a nuestro resistiré (su mensaje es "No hay que rendirse", explica Elena, una mujer china que vive en Madrid). "Ilumina tu vida y nunca te rindas. Vamos Wuham, vamos China!", dice el himno, que circula veloz por Weibo (el Twitter chino).

HOLANDA tira de nostalgia noventera

Los holandeses han recurrido a una canción de los noventa y han cambiado ligeramente su letra. Se titula 'Zeventienmiljoen mensen', es decir, '17 millones de personas', que es la población total de Países Bajos, y está interpretada por varios artistas nacionales. "Habla de personas que comparten un pequeño trozo de tierra, de la necesidad de apoyarse y quedarse en casa para salvar vidas. Dice: "Juntos podremos"", explica Raquel desde la región de Frisia. "Está dedicado a quienes trabajan para que los demás vivan mejor", resume. Una curiosidad: parece ser que es el número uno más corto de la lista de éxitos holandesa: 1 minuto y 47 segundos.

FRANCIA: Solidaridad intimista

Nuestros vecinos francesas no se asoman a las ventanas. Tampoco tienen himno. Lo más parecido es una canción de cantautor, en la línea de la popular chansón francesa, que se ha extendido a través de las redes, está interpretada por diferentes artistas y alude al confinamiento: ‘Symphonie confinée’ de La tenderesse.

GRAN BRETAÑA: Aplauso sin pop

En la cuna del pop no hay tema para el confinamiento pero sí un aplauso semanal (los jueves, a las 20.00) que no surgió espontáneamente de la gente y las redes como en España, "sino que lo pidió Sanidad", subraya Patricia desde Brighton.

EE UU: La hora del ‘clapping’

En otro de los países más musicales del planeta tampoco hay canción pero sí aplausos y, además, diarios. "En Nueva York se aplaude a las 19.00 horas", explica Irene desde la gran manzana, que nos ha enviado un vídeo en el que se ve a algunos vecinos dar palmas y la calle semivacía.

ALEMANIA: "Poca cosa"

A las 19.00, solo en domingo, hay aplauso en algunas poblaciones como Kassel, donde "el otro día sonó, además, ‘El himno de la alegría’ en alemán, la canción basada en la sinfonía número 9 de Beethoven", cuentan Birgit y Frank, residentes en esa población del centro de Alemania. Desde Stuttgart, la madrileña Marta afirma que no se hace prácticamente "nada", tal vez porque el confinamiento no es total y se puede "salir a pasear de dos en dos", argumenta, algo que confirma desde la misma zona Jaime. Sí hay una canción que la gente escucha en YouTube porque hace donaciones a comedores sociales por cada reproducción: 'Silbemond-Machen wir das Beste draus'.

INDIA: timbres y velas (¡y cuidado con salir a la calle).

Allí el confinamiento es muy estricto, "la Policía va pegando porrazos a los que salen a la calle", relata una española afincada en el país. "Empezaron a aplaudir el 23 de mazo o también a usar timbres. Y los domingos, a las 21.00, encienden una luz o una vela en las ventanas para recordar que todavía sigue la lucha contra el coronavirus. Es bonito".

COLOMBIA: Trapos rojos solidarios

No hay música sino "calles muy vacías y mucho silencio", explica Jaime desde Bogotá, que revela una curiosidad: si hay que salir al supermercado, las mujeres lo hacen en "día par, y los hombres, en impar". Y se aplaude a los médicos y enfermeras, pero de vez en cuando, no es una cita diaria. Jimena, desde la misma ciudad, nos proporciona otro detalle: "Aquellos hogares en los cuales no hay nada de comida, ponen un trapo rojo visible en una ventana para que la comunidad se entere y puedan ayudarles".

Acabo de leer que,si vemos en la puerta de una casa o ventana una balletilla o trapo rojo significa q esa familia está pasando HAMBRE y solicita apoyo.



Si nos llegamos a encontrar con esto, no dudemos en brindar ayuda.



Foto: barrio Lourdes en Bogotá. pic.twitter.com/3xtHVNFFQs — Indignada (@Indig__nada) April 5, 2020

SUIZA: Aplausos y arco iris

Hay aplausos diarios, pero mucho más temprano: a las 12.30 horas. "De las ventanas, como tenemos la influencia italiana, cuelgan algunos dibujos de arco iris". Y no hay himno. "Piensa que aquí la gente sigue haciendo senderismo y sale a darse un paseo, la situación no es tan asfixiante", argumenta Raquel, desde Suiza.

PORTUGAL: Aplauso ocasional

No hay himno. El aplauso a los sanitarios está más concentrado y solo ocurre algunos días. Por ejemplo, el pasado 7 de abril un texto se reenviaba por las redes para pedir a la gente un fuerte abrazo para los profesionales de la salud.

SUECIA: Aplauso (tímido) y sin himno

"En Suecia el aplauso es solo en Estocolmo y ni eso casi", nos chivan desde la capital sueca.