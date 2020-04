Manuel de la Calva: “Ojalá no se escuchara ya ‘Resistiré’. Sería una buena señal”

La canción del Dúo Dinámico ‘Resistiré’ ha servido como banda sonora de Almodóvar, como grito de rebeldía en Argentina por la crisis económica, como inspiración para futbolistas y ahora como un himno de esperanza frente al Covid-19.

Resistiré, erguido frente a todo.

Me volveré de hierro para endurecer la piel.

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,

soy como el junco que se dobla

pero siempre sigue en pie

Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, se emociona cada vez que por televisión escucha las estrofas de su 'Resistiré' convertidas en una vacuna emocional contra este bicho maldito. Compuso la canción hace 32 años como una declaración de fuerza y esperanza, y a su pesar se ha transformado en el himno de una guerra que, dice, “ya estamos cerca de ganar”. (Rozalén, David Bisbal, Sofía Ellar, Melendi, Pastora Soler, Álvaro Soler, India Martínez, Rosana, Andrés Suárez, Manu Carrasco, David Otero o Mikel Erentxun.son algunos de las voces y músicos que han participado en la nueva versión del tema cuya letra fue compuesta por Carlos Toro y la música por Manuel de la Calva).

Resistir es vencer…

Sí, de esa reflexión surgió el tema. Lo más importante para componer es tener un idea clara de lo que quieres contar. Cuando éramos jovencitos y nos seguían muchas fanes quinceañeras, tuvimos la idea de hacer una canción para ellas y compusimos Quince años tiene mi amor. En este caso, recuerdo que un día me pregunté qué haría yo si estuviera hecho polvo, si todo pintara negro. Pues resistir, me dije. Después, escuché en televisión a Camilo José Cela diciendo algo similar: “Quien resiste, gana”. Eso ya me impulsó a empezar a trabajar en la música. Hablé con mi amigo Carlos Toro, periodista y gran letrista, y le di el arreglo musical y las ideas que tenía sobre la letra: resistir era ser como un junco que siempre sigue en pie… El resultado fue una gran canción.

A Pedro Almodóvar le entusiasmó.

Es verdad. Poco después de sacar el disco, nos la pidió para incluirla en la banda sonora de su película Átame. Una persona de nuestra discográfica me llama y me dice que Almodóvar quiere tenerla como sea y él, a cambio, le ha pedido no se cuánto dinero. Le contesté que a lo mejor le teníamos que pagar nosotros por utilizarla porque la promoción sería fabulosa. Al final de la película, aparecen Loles León, Antonio Banderas y Victoria Abril cantándola. Le dio el impulso definitivo.

Ya entonces era una inspiración, incluso fuera de España, ¿no es así?

Resistiré se ha convertido en un grito de fuerza para mucha gente cuando ha pasado por momentos difíciles, y lo fue para muchos argentinos que la cantaban durante el corralito, con la terrible crisis económica que sufrieron en 2002. Luego hicieron una serie de televisión que se llamó también Resistiré, una de las más vistas en la historia de ese país, y con la canción como banda sonora. La verdad es que nos la han pedido para todo, incluso para un equipo de fútbol. Un entrenador del Betis se la ponía a los jugadores cada mañana para motivarles.

Resistir también es no perder la esperanza, el mejor mensaje contra la enfermedad.

Estela Raval, la cantante de Los Cinco Latinos, murió de cáncer y durante la última gira que realizó dejaba esta canción para el final como una declaración de esperanza que quería compartir con su público. También hace unos años, una asociación contra el cáncer infantil la utilizó durante mucho tiempo para dar ánimos a las familias. Y en otra ocasión, la directora de un hospital de San Sebastián de los Reyes se puso en contacto conmigo para pedirme que fuera a visitarles porque había un grupo de enfermos que me quería cantar el tema. Allí me fui y me encontré con 300 personas entonando a capela Resistiré. Fue muy emocionante.

Supongo que tan emocionante como escucharla estos días desde los balcones convertida en un himno nacional…

Ojalá que no se escuchara porque sería una buena señal, significaría que hemos superado la pandemia. A mí, claro, me conmueve. Me gusta pensar que sirve para paliar el sufrimiento de muchos y para insuflar energía a los que desesperan. Nos viene a decir que nos dejemos de tonterías y que ayudemos a que esto se acabe de una vez. El único problema que veo es que quizá está sonando demasiado, porque cuando algo se repite mucho, la gente se cansa. En todo caso, el mensaje seguro que queda. ¡Resistamos!